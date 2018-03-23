林冠英挑战廖中莱 辩论1MDB和海底隧道案！

林冠英说，希望廖中莱能像马华前总会长蔡细历，有勇气接受辩论。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市23日讯）行动党秘书长林冠英向马华总会长拿督斯里廖中莱下战书，挑战后者针对一个马来西亚发展有限公司（1MDB）和槟城海底隧道课题，进行一对一公开辩论。

林冠英也是槟州首长，他今日召开记者会时说，希望廖中莱能像马华前总会长丹斯里蔡细历那样，有勇气接受这场辩论。

“我要邀请廖中莱辩论，1MDB和他们三番四次挑起的槟城海底隧道工程。我认为很合适，因为我们彼此都是党领袖。”

“当初，蔡细历挑战我，我接受了。现在，我邀请廖中莱，就让他去证明其实他跟蔡细历一样勇敢。”

他说，他曾暗示廖中莱，若对方学蔡细历挑战他辩论，他肯定会接受挑战，因为这是两党领袖之间的辩论。

“当时，蔡细历不是部长。但他发出挑战，而我就迎战。毕竟，虽然他不是部长，但他是马华总会长。”

“我以为廖中莱会跟蔡细历一样勇敢，但至今却没迹象显示他会这么做。

“让我们针对这两个课题辩论吧。我认为，这场辩论会引起人民的关注，让我们各自针对这两个重要的议题，证明我们的看法。”

他说，他是根据程序、礼仪和谦恭有礼地发出辩论邀请，并指若廖中莱尊重“礼义廉耻”，至少应该接受他的建议。

他说，为了尊重政治礼仪，他也没有挑战首相拿督斯里纳吉辩论，因为对方的辩论对象，应该是更高级别的领袖，如希望联盟总裁敦马哈迪。

此前，马华署理总会长拿督斯里魏家祥挑战林冠英，辩论槟城海底隧道工程；不过林冠英反而嘲讽魏家祥，还不够资格与他辩论。

他说，若真要辩论，廖中莱才配当他的对手。