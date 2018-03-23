确定再战巴西马！依布拉欣阿里返乡备战

在巴西马，街道上挂满有关依布拉欣阿里的宣传横幅，内容说明“推崇伊斯兰、为民族奋斗”标语。-Azinuddin Ghazali摄-（巴西马23日讯）自从宣布将在第14届大选上阵巴西马后，土著权威组织（Perkasa）主席拿督依布拉欣阿里立即进入“竞选模式”，重返吉兰丹老家备战。

依布拉欣阿里曾是巴西马国会议员，他今早在巴西马和兰斗班让的土权组织总部，与其支持者开会，讨论竞选事宜。

他接受《Malay Mail》访问时说，其竞选团队会专注于年轻和女性选民。

依布拉欣阿里分别在巴西马和蓝斗班让设有办事处，方便开会和服务人民。-Azinuddin Ghazali摄-他也说，他会在下周五，分别在巴西马和兰斗班让推介竞选机关，预计届时动员3000人。

昨天，依布拉欣阿里说，他还不确定要在巴西马或兰斗班让上阵。

在巴西马，街道上挂满有关依布拉欣阿里的宣传横幅，内容说明“推崇伊斯兰、为民族奋斗”标语。

一些白色横幅内容注明：“Tendong居民需要依布拉欣阿里”。-Azinuddin Ghazali摄-一些白色横幅内容注明：“Tendong居民需要依布拉欣阿里”。

依布拉欣阿里自1980年代就活跃政坛，但近10年没加入任何政党。

在第13届大选，依布拉欣阿里以独立人士姿态竞选，但败给当时的伊斯兰党青年团团长聂阿都（如今是伊党中委）。当时2人是一对一比拼，聂阿都最终以超过8000张多数票，击退依布拉欣阿里。

依布拉欣阿里曾是巴西马3届国会议员，在1986年，他是国阵候选人；1990年，他是四六精神党候选人；2008年、他在伊党旗帜下竞选。