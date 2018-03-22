国阵4月2日公布候选人名单？首相办公厅：纯属媒体揣测

首相办公厅澄清纳吉将在4月2日宣布国阵候选人的传言。-马新社-（吉隆坡22日讯）有传言指首相兼国阵主席拿督斯里纳吉将会在4月2日公布国阵来届大选的候选人名单，然而首相办公厅今日否认有关传言。

首相办公厅发表一段的简短声明说，上述传言纯属媒体的揣测。

《新海峡时报》今日引述消息报导指，纳吉将连同所有国阵盟党领袖，在4月2日于吉隆坡太子世界贸易中心（PWTC）作出上述宣布。

消息也指，除了公布候选人阵容，纳吉也将会颁发委任状给予222个国会议席的国阵候选人。

纳吉早前也说过，为了让国阵候选人提早备战，因此不排除会提早公布候选人名单。