竞选期未到就挂宣传物？选委会：那由地方政府管制！

（布城22日讯）选举委员会主席丹斯里莫哈末哈欣强调，在全国大选竞选期之前张挂政党旗帜和竞选宣传品受对付的问题，实属地方政府的权限。
他说，在未进入竞选期而采取行动对付张挂各种竞选物品的政党，并非选委会的权限。
“选委会没有权限指示拆下海报或旗帜，因为配合1954年选举违规法令，选委会只在正式的竞选期间赋予权力。”
他今日发文告强调，正式的竞选期从提名日开始，直至投票日前的午夜。
“针对此事，选委会劝告各方遵守地方政府或执法单位现有的法律与条规，从而确保社会的安全与和谐。”
Thursday March 22, 2018
05:06 PM GMT+8
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（布城22日讯）选举委员会主席丹斯里莫哈末哈欣强调，在全国大选竞选期之前张挂政党旗帜和竞选宣传品受对付的问题，实属地方政府的权限。
他说，在未进入竞选期而采取行动对付张挂各种竞选物品的政党，并非选委会的权限。
“选委会没有权限指示拆下海报或旗帜，因为配合1954年选举违规法令，选委会只在正式的竞选期间赋予权力。”
他今日发文告强调，正式的竞选期从提名日开始，直至投票日前的午夜。
“针对此事，选委会劝告各方遵守地方政府或执法单位现有的法律与条规，从而确保社会的安全与和谐。”