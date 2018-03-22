竞选期未到就挂宣传物？选委会：那由地方政府管制！

选委会指当局无法管制政党在竞选期之前就张挂宣传物品的行为。-Azinuddin Ghazali摄-（布城22日讯）选举委员会主席丹斯里莫哈末哈欣强调，在全国大选竞选期之前张挂政党旗帜和竞选宣传品受对付的问题，实属地方政府的权限。

他说，在未进入竞选期而采取行动对付张挂各种竞选物品的政党，并非选委会的权限。

“选委会没有权限指示拆下海报或旗帜，因为配合1954年选举违规法令，选委会只在正式的竞选期间赋予权力。”

他今日发文告强调，正式的竞选期从提名日开始，直至投票日前的午夜。

“针对此事，选委会劝告各方遵守地方政府或执法单位现有的法律与条规，从而确保社会的安全与和谐。”