Kuala Lumpur 33°C, Mostly Cloudy

大马

收集情报干预我国选举可大可小！Patriot促内政部查剑桥分析是否间谍

综合报导

Wednesday March 21, 2018
02:03 PM GMT+8

精采新闻

The Edit: Weinstein Co says its bankruptcy filing won’t protect ex-chairmanThe Edit: Weinstein Co says its bankruptcy filing won’t protect ex-chairman

The Edit: Study reveals dino’s headgear borne of sexual selectionThe Edit: Study reveals dino’s headgear borne of sexual selection

Malaysia’s February inflation rate at 1.4pc, below forecastMalaysia’s February inflation rate at 1.4pc, below forecast

19 confirmed dead as bus plunges off Philippine cliff19 confirmed dead as bus plunges off Philippine cliff

广告

更多新闻

Tools

阿斯沙指外国人在我国收集情报甚至插手选举活动，是一种严重的间谍行为。-图截自视频-阿斯沙指外国人在我国收集情报甚至插手选举活动，是一种严重的间谍行为。-图截自视频-（吉隆坡21日讯）全国爱国者协会（Patriot）希望内政部能调查近日备受争议的英国数据分析公司——剑桥分析（Cambridge Analytica），是否有对大马公民进行非法间谍活动。

“我们都是心理战的专家，且也熟悉进行秘密任务的密探。”

“若所得的数据资料是用于日常活动，且对抗大马人民，该获取数据的行为，在法律和道德上都会有一定的限制。”

“相关外国公司或是人士所进行的非法活动，可被视为是间谍活动，或是叛国行为，而这些活动都必须受到严厉的谴责。”

该协会主席莫哈末阿斯沙准将是针对剑桥分析被指通过秘密行事，介入全球许多国家的选举，包括马来西亚一事，发表文告如是指出。

他认为，内政部应针对相关数据泄露事件，发表一项澄清声明，因间谍活动是一项非常严重的罪行。

“该些违反法律的罪犯应受到对付。”

他也说，秘密获得大马公民个人资料的行为，已违反了《2010年个人资料保护法令》。

早前媒体报导指，剑桥分析在开发支持美国总统特朗普2016年竞选活动的技术过程中，搜集了逾5000万名面子书用户资料。

报导指，只要通过一系列的数字合成和传统政治伎俩，他们可以影响全球许多国家的选举。

不过，剑桥分析之后发声明指，报导不符事实、段章取义，否认公司涉及任何违规操作，更表示从来没有用过假新闻、美人计、贿赂陷阱和政治抹黑手段。

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram