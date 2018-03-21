收集情报干预我国选举可大可小！Patriot促内政部查剑桥分析是否间谍

阿斯沙指外国人在我国收集情报甚至插手选举活动，是一种严重的间谍行为。-图截自视频-（吉隆坡21日讯）全国爱国者协会（Patriot）希望内政部能调查近日备受争议的英国数据分析公司——剑桥分析（Cambridge Analytica），是否有对大马公民进行非法间谍活动。

“我们都是心理战的专家，且也熟悉进行秘密任务的密探。”

“若所得的数据资料是用于日常活动，且对抗大马人民，该获取数据的行为，在法律和道德上都会有一定的限制。”

“相关外国公司或是人士所进行的非法活动，可被视为是间谍活动，或是叛国行为，而这些活动都必须受到严厉的谴责。”

该协会主席莫哈末阿斯沙准将是针对剑桥分析被指通过秘密行事，介入全球许多国家的选举，包括马来西亚一事，发表文告如是指出。

他认为，内政部应针对相关数据泄露事件，发表一项澄清声明，因间谍活动是一项非常严重的罪行。

“该些违反法律的罪犯应受到对付。”

他也说，秘密获得大马公民个人资料的行为，已违反了《2010年个人资料保护法令》。

早前媒体报导指，剑桥分析在开发支持美国总统特朗普2016年竞选活动的技术过程中，搜集了逾5000万名面子书用户资料。

报导指，只要通过一系列的数字合成和传统政治伎俩，他们可以影响全球许多国家的选举。

不过，剑桥分析之后发声明指，报导不符事实、段章取义，否认公司涉及任何违规操作，更表示从来没有用过假新闻、美人计、贿赂陷阱和政治抹黑手段。