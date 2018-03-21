煽动支持者砸掉反政府的商店？森大臣：我讲笑而已啦！

莫哈末哈山被指煽动国阵青年对付诽谤政府的商店，然而他解释那只是玩笑话。 -Miera Zulyana摄（吉隆坡20日讯）森州大臣拿督斯里莫哈末哈山表示，他日前呼吁林茂国阵青年团要采取“实际行动”对付任何诽谤政府的营业场所言论，只是一句玩笑话。

较早前，社交媒体流传了一则莫哈末哈山出席林茂国阵青年团活动时的视频，画面可见他正向出席者精神喊话，要求他们反抗反对党，并继续支持执政政府。

莫哈末哈山在现场说道：“若有咖啡店发布诽谤政府的言论，你们就要冲进咖啡店，推翻他们的桌子......”

“若你们被警察抓走，我会帮你们保释外出。”

Can a sitting NS MB encourage violence like this by Mohamed Hassan ? @Khairykj was complicit too in this ? No action by the @PDRMsia ? @Fuzi_Harun ? Anyone ? Anybody there ? pic.twitter.com/VeeGKbpoSv — Dr. Rais Hussin (@raishussin) March 19, 2018

据《太阳报》报导，他的言论已被断章取义，且相关演说仅是“激发信心”的话语。

“该些只是激励青年更有信心的话语，而非是我希望他们真的采取相关行动，我经常会开玩笑，你也可以问问曾采访我的记者会的记者们。”

另外，森州总警长拿督诺阿占指出，若有者针对相关视频作出投报，那警方才会开案调查，然而目前并没有接获任何相关投报。