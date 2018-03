煽动支持者砸掉反政府的商店？森大臣：我讲笑而已啦！

莫哈末哈山被指煽动国阵青年对付诽谤政府的商店,然而他解释那只是玩笑话。 -Miera Zulyana摄(吉隆坡20日讯)森州大臣拿督斯里莫哈末哈山表示,他日前呼吁林茂国阵青年团要采取“实际行动”对付任何诽谤政府的营业场所言论,只是一句玩笑话。

较早前,社交媒体流传了一则莫哈末哈山出席林茂国阵青年团活动时的视频,画面可见他正向出席者精神喊话,要求他们反抗反对党,并继续支持执政政府。

莫哈末哈山在现场说道:“若有咖啡店发布诽谤政府的言论,你们就要冲进咖啡店,推翻他们的桌子......”

“若你们被警察抓走,我会帮你们保释外出。”

Can a sitting NS MB encourage violence like this by Mohamed Hassan ? @Khairykj was complicit too in this ? No action by the @PDRMsia ? @Fuzi_Harun ? Anyone ? Anybody there ? pic.twitter.com/VeeGKbpoSv