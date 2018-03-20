教学生唱反GST歌 纳吉：反对党某领袖只会荼毒儿童！

纳吉说，国阵注重培养社会基本价值观，不像反对党某领袖只会教导儿童唱消费税歌。 -Yusof Mat Isa摄-（马六甲20日讯）首相拿督斯里纳吉指出，国家成功与否不能只看人均收入或硬体发展设备，反之也应塑造高价值观的社会。

他说，因此他在2050年国家转型计划中强调，除了国家发展，也要培养社会基本价值观。

“这是国阵政府。不像北马某名反对党领袖一样，教导儿童唱商品及服务税（服务税，GST）歌，培养憎恨政府情绪。让他继续丑陋的态度。我们是为了儿童，不利用儿童。”

两个非政府组织槟城福利组织（SURPLUS）及槟州前进党（PFP）周日报案，要求警方调查槟州首席部长林冠英被指在人民补习班推介仪式上，带领学生唱讽刺GST歌一事。

另外，纳吉也促请人民消除对自闭症的误解，包括寻求法术或巫术治疗，反之应寻求科学的治疗方式。

“我曾询问冼都自闭症卓越中心（PERMATA Kurnia）的经理，送自闭症孩子到该中心的贫穷或40%低收入群（B40）父母多不多。”

“那位经理说，大部分父母来自中等收入群体（M40），我询问为什么？他说，这是因为许多B40群体父母相信，孩子是因为中了法术而患上自闭症。”

他今天为南马区的自闭症卓越中心主持动土礼时，这么说，出席者包括首相夫人兼中心赞助人拿汀斯里罗丝玛、妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里罗哈妮及马六甲州首席部长拿督斯里依德利斯哈仑。

这座中心耗资650万令吉，备有学习室、会谈室、体操中心、游乐场、泳池和跑道，预料2019年落成，可容纳250名来自马六甲、森美兰及柔佛的自闭症儿童到该中心接受学前教育、介入服务及社区教育计划。

纳吉说，在协助自闭症儿童发挥才华进而贡献国家方面，自闭症儿童早期介入计划扮演重要角色，如自闭症卓越中心。

“自闭症儿童在某方面有过人才华，我的夫人曾见过1名自闭症儿童，虽然只有6岁，但已经有能力做大马教育文凭考试的化学和数学题目，因此需要介入协助孩子发挥。”

“像我夫人见过的那名自闭症儿童也有可能成为科学家，这是我们对自闭症儿童的未来期盼。”