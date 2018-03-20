“敦马与巫统闹翻皆因权斗！”安努亚：勿跟随报复型领袖

安努亚说，国阵是一个成熟、切实和强稳的阵线，且是其他政党无法复制的，特别是反对党。-Yusof Mat Isa摄-（布城20讯）国阵宣传局主任丹斯里安努亚强调，国阵与反对党特别是巫统前领袖爆发的冲突，并非因为巫统不公平，而是涉及权力斗争。

他举例，在前首相敦马哈迪掌权的年代，他是马哈迪派系的一份子，即使败选仍受委当官；然而，在首相拿督斯里纳吉掌政的年代，败选后无法当官，而是受委出任玛拉（MARA）主席。

“这与拯救马来西亚及改革等无关，这纯粹是个人争权夺利。这次大选不是关乎敦马哈迪（土著团结党主席）的未来，那是我们孩子的未来。

“我是马哈迪的人，我不是纳吉亲信。在马哈迪年代，当我败选，我受委部长，但纳吉时代我得到什么？纳吉时代，我败选就无法当部长，只受委玛拉主席2年。”

“不过，我不能跟随要报复及编造故事的领袖。我们不会捍卫错误的事，我们拒绝为了私利而造谣及编造故事的领袖。”

安努亚也是巫统宣传主任，他昨晚出席领袖与民集会时，发表上述言论。

国阵成熟反对党无法复制

他指出，由政党结盟组织而成的国阵是一个成熟、切实和强稳的阵线，且是其他政党无法复制的，特别是反对党。

他说，反对党曾模仿国阵的方程式，在每次大选设立反对党联盟，但最终都宣告失败。

“很多人要模仿国阵……希望联盟要模仿，早期有伊斯兰团结力量（APU）等，其他政党数次尝试模仿国阵方式，但全部都失败，每次大选时就瓦解。”

“到底国阵与行动党等政党尝试的方式有何不同？不同之处是国阵创立至今，我们内部是彼此诚实相待，种族之间真诚，不玩弄政治。”

“我们真诚的接受一个事实，这个国家的独立无法靠一己之力，这个已独立的国家必须照顾华裔愿望、印裔、马来人及其他族群的利益。”

不玩种族情绪

他指出，国阵涵盖各阶层种族，在国阵是不允许玩弄种族情绪。

“我们拒绝行动党不是因为林吉祥（行动党顾问），也不是因为林冠英（行动党秘书长）。我们拒绝行动党是因为他们的政治理念不适合马来西亚政治。”

他补充，每位国阵领袖都清楚及尊重其他族群利益，那是国阵强大的关键。

国阵对谣言习以为常

另外，安努亚坦言，国阵的大选之路非常艰辛，且已对反对党的造谣习以为常，不过，他提醒反对党不要低估人民的智慧。

他说，虽然纳吉面对他人的指控，但他已证明本身的成功，人民也懂得评估国阵为他们做了什么。

他认为，反对党在攻击纳吉和政府方面已经课题破产，他们对纳吉不随着马哈迪起舞而感到失望。

“马哈迪攻击纳吉，但是纳吉保持专注，管理经济、维持外交关系、确保经济持续发展、储备金增加、货币稳定，以及向人民提供各种援助。”

“因为人民会评估这一切。这个成功事迹将永远击沉他们。”

纳吉带动国家经济发展

他说，虽然有人指我国将破产，但是在纳吉的领导下，我国经济逐渐发展，并获得国际机构如惠誉国际评级、世界银行及国际货币基金组织的认可。

“在马哈迪的时代，我国的惠誉国际评级只是B级，但是纳吉时代，我国这项评级获得A级。

“在马哈迪时代，我国的国际储备金只有900亿令吉，在纳吉时代，我国有4300亿令吉国际储备金；在马哈迪时代，我国经济成长2%，但是在纳吉时代，我国经济成长5.6%。”