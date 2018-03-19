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伊党大选宣言着重加重伊刑法！哈迪：不强迫非穆斯林接受回教法

综合报导

Monday March 19, 2018
12:39 PM GMT+8

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哈迪阿旺（左2）承诺，一旦在第14届大选取胜，就会强化伊斯兰法庭权限，以提高刑罚，打击国内毒品问题。-Shafwan Zaidon摄-哈迪阿旺（左2）承诺，一旦在第14届大选取胜，就会强化伊斯兰法庭权限，以提高刑罚，打击国内毒品问题。-Shafwan Zaidon摄-（赛城19日讯）伊党承诺，一旦在第14届大选取胜，就会强化伊斯兰法庭权限，以提高刑罚，打击国内毒品问题。

伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺昨晚为以伊党为首的“和谐阵线”（Gagasan Sejahtera），推介竞选宣言时说，届时，伊党将批准修订355法令，或1965年伊斯兰法庭（刑判权限）法令修正案，以“维护伊斯兰法律、让伊斯兰法庭升级，以解决毒品问题。”

哈迪阿旺推介了9项竞选宣言，而有关伊斯兰法庭权限宣言排列在第6项，目的是在伊斯兰法律下，协调国家司法制度和行政管理。

此前，哈迪阿旺已尝试在国会下议院，提呈建议修改355法令私人动议，以加强伊斯兰法庭的权限。

私人动议内容是修订1965伊斯兰法庭（刑事权限）修正法案（355法令）第2条文，即伊斯兰法庭所能判处的最高刑罚监禁3年、罚款5000令吉和鞭笞6下，修改为可监禁超过30年、罚款超过10万令吉和伊斯兰鞭刑100下，以与伊斯兰刑事规则同管理。

伊党在竞选宣言内，提出20项承诺，包括强化伊斯兰为官方宗教的地位、宗教是完整生活各方面的体系。

受询及有关非穆斯林对推行伊斯兰国家的支持事宜，哈迪阿旺说，伊斯兰包含宗教和思想主义，能管理多元化社会。

“在伊斯兰里，我们不能禁止其他宗教允许的事情，如饮酒、猪肉等，我们不能禁止，这是为了照顾各族感受。”

他还说，在伊斯兰概念下所征收的税务，也能用来造福非穆斯林。

至于伊党要实现的伊斯兰国家，是否包括推行伊刑法事宜，哈迪阿旺说，伊斯兰法律是用来教导人，而不是惩罚。

“关乎穆斯林的法律，我们不能强制非穆斯林接受宗教法律。由于在宗教方面没有强制性，所以不能以宗教法律制裁。

“若他们有自己的法律选择，他们可以选。”

在该竞选宣言中，伊党也计划推行一个符合伊斯兰法的司法制度、零贪污国家、修订违反伊斯兰公正概念和否决公民权利的法律，如官方机密法令、防范罪案法令、防恐法令、安全罪行（特别措施）法令、大专法令。

另外，伊党署理主席拿督端依布拉欣说，有人认为，一旦“和谐阵线”执政，我国就会变成神权治国。

“更不幸的是，有人认为大马或成为塔利班国家，非穆斯林受到这种舆论影响。”

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