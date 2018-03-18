再出现林冠英与受贿商人合照！卢界燊：那么巧坐同一辆Grabcar？

林冠英与“拿督斯里商人”的两张合照浮现，令人怀疑两人没关系的说法。-M中文网制图-（吉隆坡18日讯）槟州海底隧道贿赂风波继续延烧，社交媒体今日再流传另一张槟州首长林冠英与涉案印裔拿督斯里商人的合照，令人质疑两者不相识的说法。

槟州民政党青年团代团长卢界燊在脸书上载有关照片，可见林冠英与有关商人同坐上一辆车上，两人笑容满脸地合照。

卢界燊留言讽刺林冠英，指林氏多次否认认识该商人，然而该照片“说明了一切”。

“林首长，可能你们真的不认识，可能林首长你用GrabShare（智能手机共享召车服务）， 然后‘拿督斯里’（商人）刚好也用GrabShare上到同一台GrabCar...可能就是那么巧， 我相信。”

马华宗教和谐局主任拿督斯里郑联科也发表文告要求林冠英交代有关照片事宜，以及他与拿督斯里商人的关系。

他说，当第一张照片出现时，林冠英声称很多人与他合照过，借此否认与对方有瓜葛，但这一次林冠英又有怎样的解释？

郑联科声明，他不相信林冠英“很巧合”地与有关商人合照两次。

他挑战林冠英不要再逃避问题，包括勇敢站出来，跟马华署理总会长拿督斯里魏家祥针对海底隧道课题辩论，以证明自己的清白。

在早前，海底隧道承包商Zenith向有关拿督斯里商人发出律师信，要求对方退还一笔高达1900万令吉的酬劳。

据了解，Zenith支付有关款项给对方，是要对方阻止反贪会继续调查海底隧道的舞弊风波，然而对方没有兑现承诺，因此Zenith才要索回该笔款项