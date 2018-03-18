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推介补习中心教唱GST儿歌？网民轰林冠英政治荼毒学生

综合报导

Sunday March 18, 2018
12:13 AM GMT+8

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林冠英推介补习中心时，却在现场播放政治味道浓烈的“消费税儿歌”。-林冠英脸书-林冠英推介补习中心时，却在现场播放政治味道浓烈的“消费税儿歌”。-林冠英脸书-（吉隆坡17日讯）槟州首长林冠英今日为槟城日落洞Mutiara Idaman 2组屋推介人民补习中心时，会场播放讽刺消费税的儿歌，林冠英更带领现场的家长与小朋友吟唱，结果被网民批评荼毒儿童。

有关消费税儿歌其实是改编自家喻户晓的ABCD儿歌，歌词“唱衰”消费税政策，包括“所有物品都收消费税，人民为一马公司买单”等，政治味道甚浓。

根据《光明日报》的视频，林冠英在带领现场公众唱有关“儿歌”时，显得十分得意，也跟着旋律摆动身体。

林冠英较后被记者询及有关“儿歌”时，指当局是在网络发现该歌曲，觉得很有趣，因此在推介活动上播放来“娱众”。

在视频被上载至社交媒体后，引起不少网民批评林冠英的行为。

脸书用户李文欣说：“当政治进入学园时，也就代表这个国家的政治素质的低下，才需要利用学生来达成目的，最后这些学生就荒废学业一起搞政治，变成国家未来发展停顿的恶性循环，最后还会多了一群愤情，得不偿失！”

Rj Chong说：“ 有本事你就唱到整个马来西亚！不要误导学生们。很多国家都有征收GST，它是国家收入重要的来源。如果它被用在好的方面，马来西亚肯定会更好。”

“但是林冠英你把这种歌曲注入学生们的时代实在很不应该，还在补习班播放，实在不应该！你是人，今天你被人民选为首长是你的本事，你带领槟州发展更上一城是你的能力，可是你绝对不能涂毒学生们的思想。必须作出当面的解释，澄清以及道歉！身为政治人物，请花多点时间在帮助人民们，而不是把你的想法强制在槟州人民！请你反省！”

黎大安抗议林冠英利用首长的职权，借推介槟城的人民补习中心之便，当众教导在场的儿童唱改编童谣ABC的儿歌来揶揄GST。
“如此误人子弟，虽然火粉箭粉都认为并无不妥，可是利用天真的儿童来作政治斗争的工具，看了令人即心痛又伤心。”

Yew Raymin对林冠英的做法感到十分失望，他说：“林首长，你过火了。我确定这一次不会再投行动党。”

林秋蕾说：“ 我是你的支持者，但不希望你把学生当政治筹码，请还学校—片清澈的晴天！”

不过也有网民不认为林冠英的做法有问题，例如ZHao Ng说：“ 好！政治就是要从小学开始！让他们越早知道越好，才会更早醒悟！不然他们的小学拨款被吃掉都不懂！只要他们越早接触政治就会越早登记选民！要不然到现在年轻选民过了21岁的还有4百万的没有登记就是这个原因！”

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