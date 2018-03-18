民政大选成绩若差过上届？马袖强：我负全责！

马袖强表示他将会确保民政赢得更多议席，否则就会负全责。-Mukhriz Hazim摄-（布城18日讯）民政党主席拿督斯里马袖强指出，如果该党在即临的第14届全国大选的成绩不如上一届，作为一名领袖，他将负起全责。

尽管马袖强没有具体说明“负起全责”的意思，但他不否认其中几个选项，包括辞去党职、官职或退位。

“我不只是现在才这么说，之前也说过，我告诉我的党，如果这次大选的成绩比上届来得差，我会负起全责。”

也是种植与原产业部长的马袖强接受马新社和《新海峡时报》联访时说，根据一些讨论和民调，华裔选票将在这届大选回流国阵；在上一届大选，国阵所取得华裔支持率少过15%。

他指出，该党在2013年大选竞逐槟州的17个议席，其中的13个为州议席，其余4个为国会议席，但全数败北，惟他有信心在第14届大选，该党将在槟州取得零的突破，在州席数目上有所斩获。

他说，作为策略，他不会明确道出将赢得多少州席，但有信心可确保槟州议会有民政党的代表。

提到本身的动向，也是安顺区国会议员的马袖强指出，他属意寻求原区守土。

尽管槟城是该党的重要基地，但他强调，当地有许多土生土长的优秀人选，可代表该党出战。

询及守土的胜算，他说，尽管反对党认为华裔选民占大多数的安顺会是他们的囊中物，但他认为这是一场势均力敌的战役。

马袖强在2014年的安顺补选，以238张多数票击败民主行动党候选人黛安娜，根据当时的选民册，当地选民结构是42%华裔、38%巫裔及19%印裔。

他说，民政党已呈交45个国州议席的候选人名单给国阵最高领导，其中有12个国席及33个州席，逾半是新面孔，希望该党可如愿在这些选区上阵。