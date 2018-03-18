承认马华民政过去互相不满！马袖强：本届大选会冰释前嫌

马袖强指民政与马华将会放下成见，在大选中互相合作正确胜利。-Saw Siow Feng摄-（布城18日讯）民政党主席拿督斯里马袖强坦言，该党与马华在过去两届大选不仅没有充分的合作，甚至可说是互相不满。

他不否认两党在历届大选确实存在合作问题，更甚的是，党员有一种错误认知，即两党的竞争是一场零和游戏。

他举例，这些党员会认为，在一些地区，民政党若多了一个市议员，马华就会少一个市议员，相反的，若马华多一个则民政党就会少一个。

他接受马新社与《新海峡时报》联访时说，然而，事实并非如此，尤其在这个时刻务必密切合作缔造双赢，毕竟两党在上一届大选的成绩都不理想。

有鉴于此，他说，双方将在本届大选展开更密切的合作，包括互相交换国会和州议席，以提高两党乃至国阵的胜算。

他指出，两党目前所讨论交换的国州议席数目超过5个，但一切未有定案，前提是，只要可协助提高彼此在特定选区的胜算，两党将进行交换。

另外，马袖强指出，今年1月举行的“马华民政团结势更强”集会深具历史意义，因为不曾看过两党逾2500名基层党员齐聚一堂。

他说，当时他和马华总会长拿督斯里廖中莱也个别发表演说，表明两党将互相帮助。

“很多人都不敢相信，两党逾2500名领袖和党员，竟可以齐聚一堂，因为之前的大选，双方确实是互有不满，所以无法展开充分合作。”

尽管如此，他重申，两党不会合并，因为民政党是一个多元种族政党，而马华则是华基政党。