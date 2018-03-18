教唱GST改编儿歌荼毒儿童！刘华才：林冠英被权位冲昏了头

刘华才说，很多小学生学习方法，都是从娱乐开始，如学习唱歌，而林冠英教唱GST儿歌的做法，实在不妥。-Choo Choy May摄-（八打灵再也18日讯）民政党副主席拿督刘华才严厉谴责“槟州首长林冠英教小学生唱GST改编儿歌”的行为，直指后者不是在“娱众”，而是“荼毒”学生。

他表明无法接受林冠英的做法。

“为何要把学校政治化？学生本该接受正面讯息，而不是向他们灌输骂政府的行为。

“我真的要谴责林冠英，他当了首席部长，就被这个权位冲昏了脑袋。”

刘华才接受《M中文网》访问时说，很多小学生学习方法，都是从娱乐开始，如学习唱歌。

“（唱GST改编儿歌）这个不叫娱乐，不要再狡辩，请（林冠英）向全马人民公开道歉。”

受询及政治人物是否不该进入校园事宜，刘华才说，政治人物本来就很少进入校园，因为校园是让学生学习的地方。

“当然可以进入学校，但不要政治化、不要在学校里面谈论政治、不要去制造仇恨情绪，这是不允许的。”

昨天，林冠英为槟城日落洞Mutiara Idaman 2组屋推介人民补习中心时，播放讽刺消费税的改编儿歌，林冠英更带领现场的家长与小朋友吟唱。

去年8月26日，林冠英与公正党峇东埔国会议员拿督斯里旺阿兹莎等领袖到访双溪里武华小，欲将州政府拨款移交校方，唯临时被通知不可入校。

据了解，校方是收到教育部指示，对林冠英等人下逐客令，不许踏入校园移交支票。

后来，槟州教育局主任沙阿里奥斯曼说，首长或大臣必须获得教育部长的批准，才能进入校园。

当时，教育部副部长拿督张盛闻认为，槟城州教育局禁止林冠英巡视双溪里武华小，主要是为了阻止后者利用该学校，作为批评政府的政治平台。