“不满我揭露槟海底隧道丑闻” 魏家祥：火箭上阵亚依淡为报复

魏家祥认为，行动党频日表示要攻打亚依淡选区，实际是为了转移众人对槟城海底隧道案的关注。 -档案照-（八打灵再也17日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥指出，行动党近日针对其选区亚依淡的动作频频，让他们欲掩盖槟州海底隧道案丑闻的意图更显著。

他今日发表文告指出，槟州首长林冠英近期疲于用各种不合逻辑的借口，逃避和他辩论有关槟州海底隧道案，如讥他不够资格，只有马华总会长廖中莱才能与林冠英辩论。

“他甚至说不能与马华辩论，只能和巫统辩论，因他尊重巫统。”

他说，毫无意外地，行动党领袖均对他提出证明海底隧道出现弊端的文件，完全保持沉默。

“对旁观者来说，这些试图逃避辩论的理由都是不合理的，他们一再逃避只会显得他们在拼命掩盖这205亿令吉的丑闻。”

“在一个多月前，行动党原先是对上阵亚依淡国席一事不感兴趣；然而，自我揭露梹城海底隧道案内幕后，该党就频放话欲上阵相关选区。”

“两位行动党议员包括该党柔佛州主席刘镇东都离开原有选区，被调来我的选区上阵，另一位现任国会议员也兼攻亚依淡国席属下的永平州议席。”

早前有报导指，行动党正在考虑派遣一名大将，攻打亚依淡国席下的永平州议席，以辅佐刘镇东，其中一项讨论的方案，即由古来国会议员张念群国州兼攻，同时攻打永平州议席。

魏家祥表示，他相信亚依淡的人民能看清行动党试图在掩盖海底隧道案丑闻，以及对他存心报复。

他说，亚依淡人民会轻易看清行动党不会真心为相关选区服务，而该党只是为了报复，频针对其选区以致他分身乏术，无法再质疑海底隧道案。

“我依旧相信亚依淡人民能感受到我对他们的真诚，以及牢记我这多年来的服务，我也为选区提出了许多未来计划及规划。”

“针对（希盟总裁）敦马哈迪、（行动党国会领袖）林吉祥和其他行动党的人剑指亚依淡选区，我无任欢迎；毕竟，这是民主的社会，让我们用实力说话吧。”