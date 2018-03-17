要推动地方选举！玛丽亚陈：我最佳斗争平台是国会

玛丽亚陈打算在不加入任何政党的情况下，借用希望联盟旗帜，上阵第14届大选。-Zuraneeza Zulkifli摄-（八打灵再也17日讯） 刚辞去净选盟2.0主席职的社运分子玛丽亚陈 ，计划首次出征大选，就要推动地方选举、选举改革和立法保护女性权利。

玛丽亚陈打算在不加入任何政党的情况下，借用希望联盟旗帜，上阵第14届大选。她认为地方选举能提高问责，及鼓励更多女性参与其中。

“若你要更多代表，就看看地方选举。”

“我会把此事提出来讨论。提呈私人法案，然后开放讨论地方选举。我认为这对女性而言很重要。”

玛丽亚陈接受《Malay Mail》访问时说，女性比较熟悉社群和地方相关课题，她们能执行或制定更好的政策。

尽管如此，她说，州政府很难恢复地方选举，除非修订1976年地方政府法令和联邦宪法。

“若你没有三分之二多数议席，你就无法作出改变。”

不过，尽管希盟承诺要改革制度，但在第14届大选竞选宣言中，并未提及地方选举事宜。

在《希望宣言》（Buku Harapan）中，仅提及会“修订”地方政府法令，以提高地方议会的问责度。

此前，以行动党为首的槟州政府尝试恢复地方选举，但在联邦法院败诉。

当玛丽亚陈受询及是否会加入政党，以争取上阵一个议席时，她坚持保留独立人士身份，并交由希盟决定她上阵的地区。

“人民必须转换思维。改变。大方向是什么？大方向不是指我有没有加入政党。还有，请将我视玛丽亚陈，而不是净选盟。”

她认为，国会是她下一个最适合争取良好政策与辩论的地方，因为她实在不满选委会和政府的效率。

她还说，选举改革会是她首要议程，接着是女性议题、环境议题和地方选举。

她感叹政府只在企业界，推行30%女性参与决策权措施。

她说，她会要求政府制定特别政策和法律，解决性骚扰和强奸问题。

“例如，家暴。我们还在纠结着一个没有定义强奸的法令。强奸有很多种，但一些行为不被归类为强奸。”

她也说，她将会在性别平等法令下，前往学校推动性教育。