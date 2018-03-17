指杜撰槟海底隧道丑闻 林吉祥：魏家祥是巫统“忍者刺客”

槟州政府计划建造衔接槟岛和威省两地的海底隧道，以缓解槟城大桥的交通拥堵问题。-K.E. Ooi摄-（吉隆坡17日讯）行动党国会领袖林吉祥指责马华署理总会长拿督斯里魏家祥，已经沦为巫统的“忍者刺客”，并指对方的最大功绩，就是杜撰200亿令吉的槟州海底隧道丑闻，以转移人们对500亿令吉一马发展有限公司（1MDB）丑闻的关注。

也是振林山国会议员林吉祥周六发表文告称，魏家祥透过杜撰槟州海底隧道丑闻，来抹黑行动党和希望联盟的信誉和公信力。

他说：“在我从政52年的生涯里，我差不多有和所有的马华总会长和署理总会长会面及交涉过，除了马华的创党总会长敦陈祯禄之外，但像魏家祥这样匮乏道德准则的我还真的没有碰见过。”

“魏家祥还可以低贱到怎样的程度？这是否就是未来的马华？”

“我对于魏家祥丧失他的道德准则感到无比震惊——马来西亚富豪郭鹤年在他的回忆录中强调，道德准则是可以定夺国家兴衰的两个元素的其中一个——他可以如此肆无忌惮和不负责任地杜撰200亿令吉的槟州海底隧道丑闻。”

林吉祥表示，他预计国会最早会在两周内解散，因此星期四可能是他在第十三届国会里的最后一次发言，他要向所有的马来西亚领袖，尤其是所有的部长、副部长、国会议员以及高级政府官员，无论是政府首席秘书、总检察长、全国总警察长、首席大法官、总稽查司、反贪委首席专员，推荐郭鹤年的回忆录。

“这应该是他们‘必读’的书，以学习郭鹤年对于可以定夺国家兴衰的两个元素的观点。”

“一个是国家要有道德准则，另一个是法治。”

“魏家祥是否读了郭鹤年的回忆录，他是否又明白郭鹤年所说的？”

林吉祥问：“既然魏家祥这么沉迷在不存在的200亿令吉槟州隧道丑闻里，为何他不把这个议题带去槟州，并在第十四届大选在槟州上阵？”

他也质疑魏家祥为何在过去3年，不敢在国会或内阁提出一马公司丑闻。

“倘若魏家祥真的这样强烈反对贪污和金融丑闻，他是否可以解释为何他持续在一个被世界视为贼狼当道的政府里担任部长？”