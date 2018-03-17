纳吉祝贺习近平当选中国国家主席

纳吉（左）在面子书发表贴文祝贺习近平（右），全票当选中国国家主席。-路透社-（吉隆坡17日讯）首相拿督斯里纳吉祝贺中共中央总书记习近平， 全票当选中国国家主席 ，以及王岐山当选中国国家副主席。

他今日在其面子书中文专页“阿Jib哥”发文说：“恭喜习近平先生在中国全国人大会议，全票当选国家主席，以及王岐山先生当选国家副主席。祝愿马来西亚与中国关系更上一层楼！”

中国十三届全国人大一次会议今日上午选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席，会议还同时选举王岐山为中华人民共和国副主席。