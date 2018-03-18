骂敦马独裁却入土团党？旺赛夫：要改变国家就不能执着过去

旺赛夫指，若继续呆在伊党，他将无法广泛接触到更多马来人，进而说服他们改变。 -M中文网-（八打灵再也14日讯）土团党策略与政策局副主席旺赛夫说，若要说服马来人作出改变，就必须要选择加入一个能广泛接触到马来社群的政党，即是土著团结党。

曾加入伊斯兰党长达21年的旺赛夫，是于本月初宣布加入土团党，他认为，伊党只能接触保守派穆斯林，而土团党不仅能接触到保守穆斯林或马来人，也能接触开明派马来人。

“我相信大家都认同，我们当前最需要马来人改变，但若要说服他们，总不能以华文、淡米尔文或英文与他们沟通，唯一途径就是加入以马来人为主的政党。”

他解释从政理由时说道，许多人如巫统领袖、政府高官或内阁成员，都知道国家目前处在不好的状态，然而碍于他们的位置，他们不能公然发声。

寻找适合的平台

他接受《M中文网》专访时说，该些人士都投诉着相同的事宜，即若在巫统里，是无法实行任何改革，因现在并不存在任何改革的政治意愿。

“令人感痛心的是，当你拥有所有相关资料，却只能选择性公布其部分内容时，这不是一件易事，所以我觉得是时候做点什么了。”

“在我决定要从政，以便能进行政治层面变革后，我所思考的问题包括，我要加入何些有试图带来改变的政党？然后我需要推动哪一个社群，以便他们能参与国家改革？”

旺赛夫表示，无论是在公民社会组织或伊党，都无法更深入接触马来群体，以及他想触及的目标群体。

“根据逻辑思考，要在政治层面有所改变，或说服该些一直拒绝改变的马来社群，我就必须加入马来政党——那便是土团党。”

“这是一个很大的挑战，的确有很多人质问我的决定，是否背叛了最初的原则，即是谈及多元政策的事宜，然而我的认知是选择最好的平台，来完成你的工作，才是较为合理的举止。”

他指出，虽然他已离开伊党，然而他依然感恩有相关经历，因该些正面的经验，才造就了现在的他。

伊党始终是保守派天下

虽然如此，他认为，伊党目前采取了错误的政治决定，且支持该党选民占数不大，若他还呆在伊党，他无法走得更远。

“伊党在1990年初，尝试展开吸纳开明思维的实验，但不成功，因他们依然是保守的伊斯兰政党，且在现今的马来社群中，只有至少15%至20%的人是保守穆斯林，所以他们不备有这国家所需要的更广泛变革。”

“我会离开伊党，是因为我认为他们所触及的社群范围有限，且我一直相信伊党尝试实行的开明政策是暂时的，他们仍是保守派政党。”

旺赛夫说，他也曾是伊党开明派的一份子，并乐见其他开明领袖如伊斯兰党前署理主席莫哈末沙布、前副主席拿督沙拉胡丁等所提出开明议程，不过，该些在实验阶段出现的相关议程，一般都不会有永久的位置。

土团党是由前首相敦马哈迪成立的政党，而旺赛夫早前也曾标签他为“独裁法老王”，他进而说明，不惧怕进入该党而遭受批评的理由是，他必须要关注更重大的议题。

“许多人忘记了希盟所拥护的原则是什么，那就是解决当前的问题，然后迈向未来；反之，他们一直都执着于着马哈迪和（前副首相丹斯里）慕尤丁过去所作的事。”

“我的确遭受批评，但他们忽略了一个重点，领袖可以来了又走，但需要有变化的议题是一直存在着的，对我而言，我需要加入更大的群体，就如马哈迪一样，尝试解决当前问题，为未来奠定更好的基础。”

“我认为没必要再执着过去，一旦我们忘记了现在最大的问题，就无法继续前进。”