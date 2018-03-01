加入土团党受委策略局副主任！旺赛夫：我要改变马来人命运

旺赛夫加入土团党，任职策略局副主任一职。 -Azneal Ishak摄-（八打灵再也1日讯）上个月辞去民主及经济事务研究中心（IDEAS）首席执行员职务的旺赛夫动向终揭晓，他将正式加入土著团结党，成为该党永久会员。

土团党总裁丹斯里慕尤丁是于今午在该党总部召开记者会，作出上述宣布，同时也指旺赛夫将受委为土团党策略局副主任。

慕尤丁也在旺赛夫不知情的情况下表示，该党或也考虑委任旺赛夫为党最高理事，以填补之前有理事退出而留下的空缺。

“我们相信随着旺赛夫的加入，能进一步提升党的形象，更重要的是，他绝对能贡献更多的想法，所以我们也同意让他加入党策略局。”

旺赛夫从慕尤丁手上接过土团党会员卡后指出，他是经过深思熟虑，才决定加入土团党。

他说，在这之前，他一直都活跃于各项政治活动，然而现在不同的是，他已表明要支持哪一个政党的立场。

至于为何最后会选择加入土团党，旺赛夫指，那是因为该党拥有与自己相近的理念，且土团党是较“年轻化”的政党，所以具备刻画着国家未来的潜能。

他解释，他之所以决定参政，是看见国家面临着许多问题，特别是在政治领导层所发生的“损坏”。

“贪污、腐败、权力集中、滥用人民钱财、利用各种理由捍卫错误的事、传达可以分裂社会的讯息，这些都发生在政治圈里，而不是在人民之间。”

“这个国家需要一个拥有政治愿景的行政，以迈向更美好的未来，然而现在在巫统和国阵的管理下，这政治愿景是不存在的，这样一来，我们所需的改革是不会发生的。”

“所以目前真正的解决方法，就是在来届大选，我们全部要站出来，拒绝和推翻巫统的政权。”

他认为，目前社会需要一个能接触、形成和引领马来人思维有所转变的政党，而只有土团党有能力在全国广泛地实施这策略。

“如果为了国家，我们要改变马来人的命运和未来，那就应选择土团党。”

询及是否会上阵大选时，他则笑言：“一切都交由政党做决定吧，若我擅自做决定，搞不好不超过5分钟的时间，我就会被革职了。”

当记者询问慕尤丁是否会让旺赛夫上阵大选时，他仅回答，目前土团党有许多合适人选，相关事宜就先交给党领导层讨论，才作决定。

另外，土团党策略局主任莱斯胡申则表示，该党欢迎旺赛夫的加入，是因为他拥有丰富的经验，加上他是策略方面的专才，能给予更全面的政策，所以希望能藉由后者的才能和知识，以加强政党策略。

“旺赛夫能入党绝对是我们的荣幸，要知道，放弃一份高薪职务，走出舒适圈，是要承担很高的风险，但他愿意放弃该些事物，加入拯救大马的行列，所以当他提及欲参政想法时，我们都无比欢迎。”