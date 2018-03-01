亚航成世界顶尖航空公司！东尼归功纳吉英明领导

东尼费南德指政府的政策令亚航受惠，并成为世界顶尖航空公司之一。-Yusof Mat Isa摄-（雪邦1日讯）亚航集团总执行长丹斯里东尼费南德指出，亚航之所以成为世界顶尖的航空公司，必须感谢首相拿督斯里纳吉以及政府提供的援助。

他说，他将会继续支持首相，同时希望首相与政府能够给亚航更多的援助，让亚航迈向更高峰。

“我们走了很长远的路，我们在16年前，刚开始时只有两架客机。我们现在呢？我们有很好的员工，以及廉价的模式，最重要的是，有好的政府、政策以及领导，他们以民为本。”

“谢谢你们的政策，我们是你坚定的支持者。”

东尼费南德是今日在RedQ推介礼上，如是致词。

他说，亚航以及近期成功的大马人，都是纳吉卓越领导的成果，因为纳吉促进经济，提供就业机会给大马人。

“这就是我们想要看到的马来西亚，一个高收入、高技术的国家。我们有愿景，我们有人材，我们也有正确的领导去引领国家与经济。”

东尼也称赞纳吉所推行的政策，将会吸引大马人才回流，而这点将会惠及亚航，因为亚航需要吸纳更多的人才。

他说，有一点更令人感到骄傲的是，现在亚航已经有聘请中东人。

“以前是中东挖了我们的人才，现在我们以富有竞争力的薪酬以及生活水平，将此情况扭转，不但令大马人才回流祖国，也招聘了很多外国人才。”

他说，以上都是纳吉所设立的人才机构（Talent Corp）等政策所带来的成果。

东尼透露，亚航主张性别平等的政策，其中在亚航机师中，有5.5%是女机师，这比美国的女技师比例还高。