马华无权要我促道歉！纳兹里：行动党才是“华社老大”

纳兹里说，在大选赢得最多华人议席的政党，才能是华社之声。 -Choo Choy May摄-（八打灵再也1日讯）马青总团长拿督张盛闻日前指，旅游及文化部长拿督斯里纳兹里攻击大马首富丹斯里郭鹤年的言论，等同于侮辱华社，因此需向郭鹤年和华社道歉，纳兹里随之反击说，马华和郭鹤年并不代表华社，因此马华无权促他道歉。

据《当今大马》报导，纳兹里说，从第13届全国大选成绩来看，张盛闻和马华都不能代表华社。

他认为，在大选赢得最多华人议席的政党，才是华社之声，所以目前只有行动党才能代表华社，而华社“老大”，就是行动党秘书长林冠英。

“从2013年大选成绩来看，就可轻易总结出，华社之声是行动党，而老大是‘林神’林冠英 （The boss is Tokong Lim Guan Eng）。”

他续说，张盛闻不能代表任何人，除非他能在芙蓉选区上，扳倒行动党组织秘书陆兆福。

“我希望他会对上我的好友——陆兆福，若他赢了，再来和我说话吧。”

此外，纳兹里也认为，郭鹤年仅恰好是华人，他也无法代表华社。

“郭鹤年几时代表华社？他从来都不是华社之声；一是他在香港生活，那是国外，第二，你要成为华社之声，就需要先参选。”

纳兹里日前直批郭鹤年是反咬主人的狗，并指他暗中资助反对党推翻国阵政府，是懦夫、没种的行为。

张盛闻昨日召开记者会指，纳兹里言论等同羞辱全体华社，因此促后者当个“真男人”，向郭鹤年道歉。