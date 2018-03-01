巫统展延党选违党章没受对付！慕尤丁轰ROS双重标准

慕尤丁说，依据巫统党章，其展延党选的决定，实际已违反党章，然而却不见社团注册局采取任何行动。 -Azneal Ishak摄-（八打灵再也1日讯）土团党总裁丹斯里慕尤丁指出，巫统一再展延其党选，实际已违反了党章。

他今日在记者会上说，根据巫统党章第10.16条文，巫统最高理事会有权展延中央、区部及支部党选，但党选并不能展延超过18个月。

“巫统上一届党选是于2013年10月19日举行，而巫统主席拿督斯里纳吉于2015年6月26日宣布，原定于最迟2016年10月19日举行的党选展延18个月，以专注在迎战第14届全国大选。”

“这意味着巫统党员最迟必须在2018年4月19日进行，然而巫统总秘书拿督斯里东姑安南近日却宣布，该党决定展延党选至最迟于2019年4月19日举行，且这项决定已获得社团注册局批准。”

慕尤丁指出，社团注册局理应采取行动对付巫统，但却被指允许巫统展延，因此他认为该局有必要做出合理解释。

“东姑安南指社团注册局已批准的言论是否真实？巫统展延的决定，不是已经违反了法律和巫统自身的党章吗？社团注册局必须要给予答案。”

他说，社团注册局只是一个监管机构，理应没有权力替代巫统党章。

他表示，该局一直都威胁要注销土团党的注册，然而却没有谴责巫统做出违反党章的决定。

“之前我们致函要求展延代表大会，该局却拒绝了我们的要求，坚持要我们依据党章进行大会。”

“我们一直都遵从该局指示，但依然不足够，我们还是被指以违反了自身党章。”

“所以我们只想了解，（若展延党选）巫统和最高理事是否仍合法？该局是否真的批准巫统展延党选？这些我想该局有必要给予解释。”