挺郭鹤年展示绅士风范！林冠英：纳兹尔比纳吉更适合当首相

林冠英称赞纳兹尔开声挺郭鹤年，展示其绅士风范。-纳兹尔Instagram-（吉隆坡1日讯）行动党秘书长林冠英认为，在大马首富丹斯里郭鹤年被巫统领袖进行种族主义人身攻击时，昌联银行董事主席拿督斯里纳兹尔却挺身捍卫郭氏为爱国者，这显示纳兹尔是一流的绅士，比其哥哥拿督斯里纳吉更适合当首相。

林冠英指出，郭鹤年被巫统领袖围攻，导火线就是亲巫统部落客拉惹博特拉撰写郭鹤年资助反对党倒政府的假新闻。

他说，巫统领袖包括副农业部长达祖丁、巫统总秘书拿督斯里东姑安南、旅游部长拿督斯里纳兹里、首相署部长阿莎丽娜甚至是纳吉，都有开口批评郭鹤年。

“最让人失望的是，马华原本理应在内阁里挺身要求巫统对他们的极端种族言论道歉，但马华却竟然选择为巫统漂白，声称这并不代表巫统而只是牵涉一位部长之言！”

他说，马华只是在狡辩，不敢退出国阵，因为他们为了权位，可以放下原则。

林冠英也说，郭鹤年在自传中透露，他自1957年以来，就常常被执政党要求捐款，而他也乐意捐献，这证明巫统及马华都有接受过郭鹤年的捐款。

“郭鹤年乐意及慷慨地捐献给巫统所得到的回报却不是声声感谢，而是充满愤恨的群起欺凌。”

“大马人，特别是华社感到愤怒及将不会轻易忘记巫统如何操弄这些假新闻，群起展开攻击与欺凌大马一代典范华裔企业家，甚至要褫夺郭鹤年的公民权。”