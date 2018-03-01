推介人权行动计划 纳吉：保证茅草行动不会重演

首相纳吉今天在首相署推介国家基本人权行动计划。- Azinuddin Ghazali摄-（布城1日讯）首相拿督斯里纳吉今天推介国家基本人权行动计划（National Human Rights Action Plan，NHRAP），并表示，过去几年我国的立法转型，确保了像1987年茅草行动这样的事件不会重演。

马新社报导，纳吉在首相署推介国家基本人权行动计划时指出，这项计划彰显我国确保国内基本人权受保障的承诺，也将成为政府加强国内基本人权并进行转型的完整基础。

他指出，上述计划符合2050年国家转型计划议程及愿景，同时收集人民的意见、回馈和心愿，确保成功执行计划。

“国家基本人权行动计划是完整的计划，同时考量了人民心愿和我国基础。”

纳吉说，国家基本人权行动计划根据联合国指南拟定，有5项主要核心。

他指出，第一项核心是民事和政治权益，例如他在任期内通过废除1960年内安法令，以及拟定2012年和平集会法令。

“我们过去所担心的，例如茅草行动，不会重演。”

1987年，时任首相敦马哈迪发动打压异议分子的“茅草行动”，逮捕了许多政治人物、社会运动人士和记者等。

纳吉表示，政府废除1952年危险毒品法令第39B条，即贩毒者将强制性死刑的行动，也获得欧盟的赞扬。

此外，纳吉说，上述计划第二项核心，是经济、社会及文化权益，包括基本需求权益、受教育权益及实践文化权益。

第三项核心是弱势群体权益，包括妇女、儿童、残障人士、乐龄人士及难民。

“例如，政府推出2017年儿童性罪行法案，成立专司审理性侵犯儿童的法庭，这不仅是大马首间类似法庭，也是东南亚首间。”

纳吉说，第四项核心是原住民，以及沙巴和砂拉越原住民人权。

此外，他说，第五项核心是列出我国在国际人权相关文件中的国际义务。

设最高委员会监督计划执行

纳吉也在推介礼上，宣布3项开始国家基本人权行动计划的机制，其中一项机制是创建智能手机应用程序，以获得人们对这项计划的反馈。

“换言之，这项应用程序将鼓励更多公众参与这项计划的落实和改善。”

纳吉说，政府也同意成立一个最高委员会，负责监督国家基本人权行动计划的执行。

他指出，政府同意委任适合的独立方，包括民间组织和学术人员，收集及分析公众对这项计划的反馈。

纳吉相信这项计划将提高我国的表现及形象，特别在经济发展、行政及公信力方面，以让我国达到先进国地位，在2050年时名列世界20大最佳及最先进国家。

“我所说的2050年最佳国家，不只是人均收入，而是一个更公平、关爱和更好的国家，这是我对大马的愿景。”

另一方面，首相署部长拿督斯里阿莎丽娜出席推介礼后在记者会上说，公众可以从4月开始，通过上述手机应用程序下载国家基本人权行动计划相关文件。

针对上述最高委员会，她说，该委员会将在纳吉委任主席人选后，才会召开首次会议。

“我希望尽快（委任主席）。国家基本人权行动计划将交给（首相署部长）拿督刘胜权执行。”