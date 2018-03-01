推事判词有误！刘蝶广场偷手机被告改判无罪释放

由于推事庭判词有误，所以上诉庭裁定沙鲁安努亚（左）无罪释放。 -Saw Siow Feng摄-（布城1日讯）3年前引发暴动事件的刘蝶广场偷手机案今日出现转折，上诉庭三司一致推翻推事庭原判，裁定被告沙鲁安努亚无罪释放。

据《阳光日报》报导，领审法官莫达鲁丁说，根据证据笔录显示，沙鲁安努亚是表罪成立，但推事庭判词里所理解的表罪成立却有误。

他指出，推事是在宣读判词时指，沙鲁安努亚必须出庭自辩，但这不代表被告已罪成，被告只需挑起合理疑点就可脱罪。

“因此，我们批准被告的上诉，宣判无罪释放。同时，我们驳回控方加重刑罚的要求。”

不过，莫达鲁丁认为，若被告确实有犯罪，希望他能忏悔。

“我的劝告是，若你有做（犯罪），请忏悔。若你没做，将这一切视为阿拉的考验。”

沙鲁安努亚代表律师为沙哈鲁丁，而控方为东姑英丹副检察司。

25岁的沙鲁安努亚目前就读于一间万挠武吉柏仑东（Bukit Beruntung）的宗教学校，他在闻判后表示感谢上苍。

沙鲁安努亚是在2015年7月11日，涉嫌在刘蝶广场Techasia Boutique店铺，偷窃800令吉的手机；警方扣留主嫌后，释放了另一名同伙，怎料该名同伙却带领6名友人前往手机店寻仇，进而引发群体殴斗事件。

吉隆坡推事庭是于2016年5月24日宣判沙鲁安努亚偷窃罪名成立，入狱4个月兼罚款1000令吉。

2017年4月5日，高庭驳回沙鲁安努亚的上诉，维持推事庭原判。