下届大选无华人海啸？林吉祥：马华党魁来上阵华人选区吧！

林吉祥认为，若马华有信心来届大选不会有华裔海啸，那就应上阵华裔选区。 -K.E.Ooi摄-（八打灵再也28日讯）行动党国会领袖林吉祥说，若马华有信心来届大选不会有“华裔海啸”，那马华3位最高领袖就应走出巫统“保护伞”，选择上阵华裔选民占至少50％的选区。

他今日发表文告指出，马华自称是代表马来西亚华人的政党，但马华3位最高领袖，即总会长拿督斯里廖中莱、署理总会长拿督斯里魏家祥及总秘书拿督斯里黄家泉，均上阵以马来选民居多的选区竞选。

“这显然马华是在巫统的“保护伞”下，才能拿下马来选民占多数的议席，这不会是马华引以为傲的事情。

他说，若马华有信心，就应在周日举行的马华69周年党庆上，公布竞选华裔选区。

目前，廖中莱、魏家祥和黄家泉分别是文冬、亚依淡和丹绒马林的国会议员，而马华在第13届全国大选中赢得的7个国会议席中，有6个选区，都是以马来选民居多。

林吉祥续说：“马华是国阵里的华裔代表？或它是代表巫统以面对马来西亚华人？或马华代表所有不分种族和宗教的马来西亚人民？

他也提出纠正指，上届大选并非发生“华裔海啸”，反之是“城市海啸”，是不分种族或肤色的城市选民联合起来，一同追求替换政府的共同目标。



廖中莱日前表示有信心，即临的第14届全国大选不会引发“华裔海啸”。

他认为，人们已意识和了解应选择怎样的政府来继续治国，并指华社已懂得分辨何者为玻璃，何者为钻石，以成为捍卫他们命运的推手。