华社已懂分辨钻石玻璃 廖中莱：来届大选不会有华裔海啸

廖中莱有信心，来届大选不会引发“华裔海啸”，因人们已了解应选择怎样的政府来治国。 -Mukhriz Hazim摄-（关丹28日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱有信心，即临的第14届全国大选不会引发“华裔海啸”。

他认为，人们已意识和了解应选择怎样的政府来继续治国，并指华社已懂得分辨何者为玻璃，何者为钻石，以成为捍卫他们命运的推手。

他强调，马华不是国阵这艘“大船”的乘客或毫无建树，反之，该党也有强处，可为国阵的成就贡献一份力。

“我觉得这次不再有可引发华裔海啸的课题，反对党煽动政府传递系统的透明度和贪污课题，已逐步解决。”

也是交通部长的廖中莱日前接受马新社专访，受询及华社是否会在第14届全国大选再次制造华裔海啸，或重新支持国阵尤其是马华和民政党的课题时，这么指出。

“我们已从上一届大选的错误中学习，并已了解到弱点所在，上届大选失去华裔的支持，或多或少是源自于马华本身的内外问题。

“所以当我在2013年年尾接过领导棒子，我的第一个任务就是要让党转型，并一直延伸至基层，这是重要的改变，以重新取得人民尤其是华裔选民的支持。”

他说，转型的成果是，马华内部现在已回到当初的强大，党内不再有特定的阵营，这最终将让华社重拾对该党的信心。

他指出，这项转变的另一个重点是要确保马华重新成为华社的中坚政党，以继续与巫统和国大党及其他政党一同治国。