刘特佐豪华游艇停峇厘岛！印尼警方充公调查

被形容为浮动宫殿的豪华游艇平静号，近日被发现停泊在峇厘岛。-图取自metronews-（雅加达28日讯）印尼当局周三在峇厘岛充公了美国司法部正在寻求的一艘豪华游艇，该游艇与大马主权财富基金一个马来西亚发展有限公司（1MDB）案的调查有关。

路透社报导，印尼刑事调查局经济与特殊罪案负责人阿贡（Agung Setya）说：“我们从昨天就在盘问船员，在获得法院批准充公游艇后，我们采取了行动。”

印尼电视新闻画面显示，当地官员登上名为“平静号”（Equanimity）的游艇，与船员谈话。游艇上共有34名船员。

阿贡还透露，暂时不清楚美国联邦调查局（FBI）是否会介入调查。

被形容为浮动宫殿的豪华游艇平静号，据称属于一马弊案关键人物、大马年轻富豪刘特佐所有。报导没交代，当执法人员展开行动时，刘特佐是否在船上。

美国司法部称，刘特佐与同伙涉嫌盗用一马公司资金，购买豪华房地产、游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利，乃至各种艺术品等等。

其中，刘特佐挪用一马公司的2亿5000万美元（约9亿7715万令吉）资金，购买及维修平静号。

据资料显示，平静号长91.5公尺，名列全球最大游艇第51位。除了有个长20公尺的游泳池，还是为数不多拥有直升机停机坪的游艇。

该游艇不但有主人套房、还有3间贵宾房、3间双人房和2间双人厢房，总共可容纳26名客人。高档设施如桑拿房、蒸汽房、表演厅、美容院和健身房等一应俱全。