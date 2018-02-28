在夜店推介头巾不符教义！直辖区宗教司：人会以为包了头就可乱来

祖基菲里认为，穆斯林在达致目标的同时，也必须要遵守伊斯兰原则。 -马新社-（吉隆坡28日讯）本地知名巫裔艺人诺尼罗花（Noor Neelofa）因在夜店推介新款头巾，引起保守派不满和批评，联邦直辖区宗教司拿督祖基菲里则提醒前者，在事业上取得成功之余，也要记得遵守伊斯兰原则。

他认为，纵使成功达致目标，但并不代表过程中所采取的手段，就一定是符合伊斯兰条规的。

他昨日发表声明说，任何人要以不同方式来达标并不是一件错事，特别是当那方式会让人走上正确轨道，但必须要避免这过程中，会产生引起诽谤和诬告的机会。

“我们担心的是，近日发生的一系列事件，会让戴头巾这举止有着全新的普遍现象，即只要戴上头巾，就貌似被允许可随心所欲进行任何事。”

“不过，这担忧不意味着宗教会限制女性，而是让女性从‘无限制的监狱’（penjara keterbukaan tanpa had）中解放，以取得伊斯兰式的自由权。”

祖基菲里认为，戴头巾对穆斯林而言，拥有许多象征意义，包括女性的荣誉、信徒对真主命令的服从、宗教的完美形态、以及必须要自豪地维护女性穆斯林的尊严和道德。

他说，戴上头巾的人纵使不完美，但仍需要努力改进，因戴头巾不仅只是一个遮蔽羞体，以显得端庄的举止。

“戴上头巾，且同时要保持良好品行，是一件困难的事，有些甚至为了不想成为伪君子，宁愿拒绝戴上头巾。”

“可是从原本不戴头巾，到选择戴头巾遮盖羞体并不是一种虚伪的形式，因这不仅是自我改变，也是为了获得真主的庇佑，而改变了自己的心灵。”

虽然如此，祖基菲里仍呼吁大众不要给予诺尼罗花过于苛刻的批评，或是进行诽谤或羞辱，因伊斯兰鼓励穆斯林提出建设性的批评和建议，以便让彼此受惠。

“诺尼罗花仍是成功女性穆斯林的代表，不是所有人都能承担起商业界“铁娘子”和“巨头”的职务，但她证明了可做到这一点，并让大马和伊斯兰世界感到骄傲。”

诺尼罗花是于周一晚，在新加坡顶尖夜店Zouk的吉隆坡分店，举办新款头巾（Hijab）推介礼，此举惹来保守派人士不满，引发争议。

马来西亚穆斯林联盟（ISMA）代表兼家庭制度及素质教育国际妇女联盟（Wafiq）主席拉菲达哈宁，甚至发文抨击称Neelofa有将戴头巾穆斯林女性上夜店“普遍化”（Normalising）之嫌。