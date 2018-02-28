尚有两三个议席未谈妥！槟希盟：3月初才公布谈判结果

姆加希坦言，槟城诚信党和土团党无法在两到三个议席分配达成共识，所以决定提呈至主席理事会进行讨论。 -Yusof Mat Isa摄-（乔治市28日讯）槟城希望联盟副主席拿督姆加希指出，希盟可能将于下月初，公布其槟城、霹雳、柔佛和其他州属的议席分配安排。

他向《Malay Mail》指出，希盟已成立一个特别委员会，以决定所有盟党在第14届全国大选的议席分配事宜。

“相关委员会所做出的决定，将提呈至主席理事会以获得批准并公布，所以我觉得下月初将会有定案。”

他坦言，槟城议席分配谈判遇到困难，是因国家诚信党和土著团结党还无法在“两到三个州议席”分配上达到共识。

槟城共有40个州议席和13个国会议席，其中国阵拿下了10个州议席和3个国会议席，而伊党则拥有一个州议席。

至于行动党则拿下了19个州议席和7个国会议席，而公正党也与国阵一样，拥有10个州议席和3个国会议席。

姆加希说道：“公正党在上届大选也竞选另6个州议席，然而最后却落在国阵手中，所以他们想要拿回该些议席。诚信党已确定竞选5个议席，而土团党原先就要求竞选10个议席，这就是为何我们必须要进行谈判，以分配想赢回的11个议席。”

他说，11个议席中，大部分席位已分配给土团党、诚信党和公正党，除了他们无法达成的共识的两至三个议席。

“由于我们无法达成协议，我们决定交由主席理事会拍板定案。”

他相信，议席分配委员会将于今日作出决定，并提呈至主席理事会以获得最后批准。

“我们都是成熟之人，我们一直都冷静地进行讨论，当我们不能达成共识时，我们都同意让主席理事会决定，所以我们并没有争吵或有任何冲突。”

土团党槟州主席马祖基也表示，希盟主席理事会或将在未来两周内，宣布议席分配事宜。

“槟州希盟已进行协商，但无法达成共识，所以我们就让主席理事会作决定。”