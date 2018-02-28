疑受贿摆平槟城海底隧道案 商人遭延扣6日助查

（布城28日讯）一名商人涉嫌收取1900万令吉贿金摆平槟城海底隧道案，周三遭延长扣留6天协助调查。
推事诺希达雅蒂在推事庭批准反贪污委员会申请，发出延扣令至3月5日。
这名37岁嫌犯在上午9时10分抵达法庭，身穿反贪会扣留服及戴上手铐。
他是昨日下午3时48分在布城反贪会总部被扣留。
根据反贪会资料，嫌犯疑向负责海底隧道主要公司收取金钱，以协助摆平反贪会调查海底隧道案。
在去年7月至8月期间，有关公司分阶段缴付1900万令吉予嫌犯。
Wednesday February 28, 2018
01:42 PM GMT+8
Still no pay-hike for Singapore’s highly paid ministers
Survey: Malaysians among world’s most vacation-deprived people
The Edit: M101 brings Monopoly-themed hotel to Malaysia
The Edit: Wedding bells for Li Chen and Fan Bingbing this year?
（布城28日讯）一名商人涉嫌收取1900万令吉贿金摆平槟城海底隧道案，周三遭延长扣留6天协助调查。
推事诺希达雅蒂在推事庭批准反贪污委员会申请，发出延扣令至3月5日。
这名37岁嫌犯在上午9时10分抵达法庭，身穿反贪会扣留服及戴上手铐。
他是昨日下午3时48分在布城反贪会总部被扣留。
根据反贪会资料，嫌犯疑向负责海底隧道主要公司收取金钱，以协助摆平反贪会调查海底隧道案。
在去年7月至8月期间，有关公司分阶段缴付1900万令吉予嫌犯。