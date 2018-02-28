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疑受贿摆平槟城海底隧道案 商人遭延扣6日助查

马新社

Wednesday February 28, 2018
01:42 PM GMT+8

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遭到延扣的商人是被怀疑涉嫌收取1900万令吉，以摆平槟城海底隧道案。 -马新社-遭到延扣的商人是被怀疑涉嫌收取1900万令吉，以摆平槟城海底隧道案。 -马新社-（布城28日讯）一名商人涉嫌收取1900万令吉贿金摆平槟城海底隧道案，周三遭延长扣留6天协助调查。

推事诺希达雅蒂在推事庭批准反贪污委员会申请，发出延扣令至3月5日。

这名37岁嫌犯在上午9时10分抵达法庭，身穿反贪会扣留服及戴上手铐。

他是昨日下午3时48分在布城反贪会总部被扣留。

根据反贪会资料，嫌犯疑向负责海底隧道主要公司收取金钱，以协助摆平反贪会调查海底隧道案。

在去年7月至8月期间，有关公司分阶段缴付1900万令吉予嫌犯。

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