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拨RM13亿发展浮罗交怡 纳吉：反对党执政是回到黑暗期

马新社

Saturday February 17, 2018
07:14 PM GMT+8

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纳吉宣布发放13亿1500万令吉拨款，以发展浮罗交怡。 -Azneal Ishak摄-纳吉宣布发放13亿1500万令吉拨款，以发展浮罗交怡。 -Azneal Ishak摄-（浮罗交怡17日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，在第11大马计划下发放13亿1500万令吉拨款，充作政府在浮罗交怡进行的新发展计划。

他说，这5项新发展计划分别是耗资5亿令吉的浮罗交怡医院新建筑大楼、耗资1亿3500万令吉的卫生官新宿舍、耗资3000万令吉在巴东马士力承建消拯局和新宿舍、耗资5000万令吉提升浮罗交怡警察训练中心通往机场的路段，还有耗资6亿令吉进行水供提升计划。

“浮罗交怡医院目前只能应付110个床位的病患，占床率基于突破90%，因此，在第11大马计划下的第三阶段的滚动计划下，批准承建新的建筑大楼。”

纳吉也是财政部长。他今日出席“我是企业家Go 4.0”计划推介礼，在会上致词时为这座免税岛捎来好消息。

他说，浮罗交怡医院新大楼预料将备有220个床位、物理治疗单位病房，还有冠心病病房，此外，也将增加和提升现有的专科与服务。

他说，上述计划也将为零津贴的病患提供便利，以满足岛内未有私人医院的医疗旅游需求。

首相说，为了解决岛内的水供问题，政府在这5项计划中予以最高数额的拨款，以期能一劳永逸解决净水需求的问题。

他说，目前浮罗交怡的输水已达到顶限，即日均894万5000公升，至于在巴东马士力承建河水存储，将可提升日均1244万8000公升的输水，足以应付至2040年的需求。

“这项计划已在今年初动工，预料会在2022年竣工。”

他说，所有计划足以印证国阵联邦和州政府向来作出的承诺，从而照顾人民福祉。

纳吉提醒人民，他们未来的生活不能再基于情意结。

他强调，保障人民生活和谐的发展和转型，需要强稳的政府，而不是基于特定人士的知名度。

他以没有富足天然资源的吉打州为例，州民不应让吉打州回到反对党执政的黑暗时期。

“没有中央政府的支持，我们就会回到黑暗的时代……我们不要回到这个时代，而是向前看。”

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