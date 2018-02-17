与狗同睡女佣疑遭虐死是个案 副揆：停输印佣恐对两国造成损失

阿末扎希指出，大马不会包庇大山脚女佣疑遭虐死的案件，所以希望印尼政府不要对我国失去信心，进而停止输出女佣。 -马新社-（峇眼拿督17日讯）副首相拿督斯里阿末扎希强调，槟城州大山脚发生的印尼女佣遭虐死事件仅属零星个案，大马政府希望印尼不会因此停止输出女佣到我国。

他说，印尼停止输出女佣的激烈行动，只会对两国带来损失，并强调大马基于人道政策，在这宗事件不会包庇或隐瞒事实。

也是内政部长的扎希说，他将会晤印尼劳工部长莫哈末哈聂夫，重新探讨及寻求上述事件的解决方案。

“若印尼当局真的如媒体所报道的而这么做，即基于虐待女佣的零星事件而停止输出女佣到我国，我们（大马）对此感到错愕。

“我们清楚知道，我们拥有雇主必须遵守的特定标准作业程序，政府不会包庇任何虐待或施暴的雇主。”

他今日巡视峇眼拿督的数项基本建设的发展进度后，对媒体发表谈话。

印尼当地媒体报道，随着槟州发生26岁女佣阿德丽娜遭雇主虐待致死后，印尼政府打算冻结输出女佣到大马。

针对上述命案，阿末扎希说，政府将提出检控并讨回公道，印尼政府必须对我国有信心，毕竟和其他国家相比，大马发生的类似个案相对较低。

“……换言之，我们没有忽视来自印尼的女佣的福利。”

他也保证，若接获虐佣的投诉，内政部和人力资源部将继续监督。

“我们将重新检讨雇主和劳工之间的协议，任何有漏洞的法律，我们会检讨，包括安全方面的标准作业程序。”

早前报导指出，头部、脸部和双脚受到伤害的阿德丽娜，是被人发现与狗儿一起睡在停车处，而她之后在大山脚医院接受治疗时返魂乏术。