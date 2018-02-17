希盟无法制定国家政策 纳吉：某前领导个人魅力再大也没用

纳吉说，若没有强大政党作后盾，凭任何人一个人的力量，是无法治理国家的。 -马新社-（浮罗交怡17日讯）首相拿督斯里纳吉以不点名方式指，若没有强大政党作为后盾，任何人包括曾任相的领袖都无法治理国家。

据“马新社”报导，他说，大马显然是一个奉行议会民主制（Parliamentary Democracy）的国家，因唯有赢得最多议席的政党，才拥有执政权以及能制定国家的政策。

“如果我们所属政党力量不足，无法在大选中胜出，那我们就无法决定国家未来方向和政策。”

“而且，若只是当选普通国会议员，没有能力组政府，那么连要批准给浮罗交怡的拨款都很困难。”

纳吉于昨晚出席浮罗交怡一项新春大团拜活动上，如是指出。

虽然纳吉并没有点名，但相信他所指的是前首相敦马哈迪，而后者也曾表示或在来届大选上阵，且会考虑竞选浮罗交怡议席。

纳吉说，浮罗交怡人民目前仅有两项选择，来决定他们的未来，即从强大的政党中选择一个可以决定国家方向的民意代表，或选择该些仅基于历史和情绪而斗争的领袖。

“我相信，若我们能理性思考，投选国阵候选人为代表的话，那我们就能拥有更美好的未来。”

他也说，虽然过去领袖的发展功绩是不容否认的，但只有国阵政府才能确保国家得以持续性发展。

“只有国阵才能协助继续发展浮罗交怡，使它在未来变成一个重要的旅游胜地。”

他续说，自他接任国家领导一职以来，他就已规划了各种提升浮罗交怡旅游业的计划。

他指出，政府已分阶段落实“浮罗交怡旅游行动计划2.0”，而这项计划是2016至2020年之间，推动浮罗交怡旅游业发展的主干。

“我已经批准拨款，以扩大浮罗交怡机场，同时也致力争取更多直飞浮罗交怡的航班。”

他表示，政府也致力让更多世界级酒店进驻浮罗交怡，以吸引更多高收入的游客到访浮罗交怡，进而让当地居民受益。

“虽然我不是吉打人，但我会公平行事，设法给浮罗交怡和吉打整体上最好的发展。”

另外，纳吉也宣布，政府已批准委任一名当地华社代表，进入浮罗交怡发展局（LADA）董事会。