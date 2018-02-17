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大马

“白包”和“公鸡吠”广告是无心之过！ 郑联科：反对党不应加以渲染！

综合报导

Saturday February 17, 2018
06:44 PM GMT+8

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郑联科认为，大马要学会宽恕，并要爱护我国团结及和谐，不要让小课题引发种族紧张。 -Choo Choy May摄-郑联科认为，大马要学会宽恕，并要爱护我国团结及和谐，不要让小课题引发种族紧张。 -Choo Choy May摄-（吉隆坡17日讯）马华宗教和谐局主任拿督斯里郑联科认为，大马国民不应渲染马石油误发“白包”和贸消部刊登“公鸡吠”贺年广告的无心之过。

他今日发表文告指出，马石油和贸消部在农历新年期间犯下的错误，不应成为进一步分裂大马人的事件。

“世界上的每一个种族，都在教导人们要宽恕，而身为大马人的我们也不是心胸狭窄的族群；我们重视我们的团结和和谐，当然也不会想任凭这一点也不重大的课题，引发任何种族紧张局势。”

他说，有部分人士试图通过渲染相关无心之过，来引发不安情绪。

“我们是时候要继续前进，以大局为重，并共同努力实现更大的目标。”

“不要让反对党散播的有毒政治谎言分裂我们，也不要让其他种族视华裔为只想报复和充满恶意的族群。”

他也指责行动党国会领袖林吉祥以及希望联盟玩弄上述课题的举动。

“正如有句俗语说：‘人非圣贤，孰能无过’，我们都会犯错，但行动党却没有本着农历新年迎新的精神，选择宽恕和忘怀，反之却要利用和操纵相关错误。”

“这就是他们有毒‘改变’（Ubah）政治的一部分。”

马石油日前为配合华人农历新年，特别赠送“利是封”给予顾客，然而由于该利是封以白色为底色，在社交媒体引起争议。

国内贸易、合作社及消费部早前也刊登一则迎接“戊戌狗年”的贺年广告，然而广告里却不见狗图，只见公鸡拜年，公鸡图旁还印有“旺！旺！”字样，令人啼笑皆非。

不过，马石油和贸消部之后也立即作出道歉，皆指上述错误是无心之过。

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