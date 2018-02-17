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列3不投反对党原因！通讯部长：还是投国阵最稳当

马新社

Saturday February 17, 2018
11:34 AM GMT+8

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沙烈认为，想要复制国阵引导式共识政治模式的反对党，基本都不能走远。 -Zuraneeza Zulkifli摄-沙烈认为，想要复制国阵引导式共识政治模式的反对党，基本都不能走远。 -Zuraneeza Zulkifli摄-（古打毛律17日讯）通讯及多媒体部长拿督斯里沙烈指出，国阵自大马独立迄今奉行的引导式共识政治模式，是该阵线能保持稳固至今，并与时并进的主因。

他说，尽管荷兰、北爱尔兰、比利时、黎巴嫩、波斯尼亚和黑塞哥维那和马其顿也是推行共识政治，但都比不上国阵的共识政治模式。

“大马成功的方程式是什么？首先，国阵不仅是代表各族群的政党联盟，而是涵盖全面、综合性质、跨族和跨区的共识政治，不仅限于大马半岛，而是包括整个大马。”

沙烈也是巫统总财政，他昨晚为国阵古打毛律竞选机关主持启动仪式时致词。

沙烈指出，国阵奉行的共识政治鼓励基层的参与度，并非仅限政治精英的合作。

他说，作为国阵骨干的巫统成功与所有成员党建立牢固的合作关系。

“以巫统为首的国阵所取得的成就，使得反对党试图复制这个方程式，然而显然全都不能长久，如穆斯林团结阵线、人民阵线和人民联盟都先后瓦解。”

“这是为何？第一，反对党联盟同床异梦，政见差异太大。”

“第二，反对党联盟仅依赖一名领袖的个人魅力。例如穆斯林团结阵线只靠东姑拉沙里；民联靠的是拿督斯里安华；现在的希望联盟则是靠敦马哈迪医生。”

“第三，反对党没有一个主导政党，比如巫统领导国阵。”

有鉴于此，沙烈说，国阵是唯一具共识政治的阵线。

沙烈指出，国阵的共识政治在纳吉的领导下处于最佳时期，因为纳吉是一名变革型和包容多元文化的领袖。

“纳吉的领导方式使国阵和巫统获得各阶层人民的支持，包括来自各族群、老少选民、城乡选民、公务员、私人界员工、沙巴和砂拉越人民。”

“全面的共识与融合，以及引导式共识将能使国阵在第14届大选获得胜利。”

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