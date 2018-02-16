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伊斯兰禁家有动物饰品 华裔穆斯林协会：新年最好别放“狗”摆设

综合报导

Friday February 16, 2018
11:08 AM GMT+8

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叶永兴建议，华裔穆斯林最好别在家中摆放任何有“狗”标志的装饰品。 -Yusof Mat Isa摄-叶永兴建议，华裔穆斯林最好别在家中摆放任何有“狗”标志的装饰品。 -Yusof Mat Isa摄-（怡保16日讯）大马华裔穆斯林协会主席（MACMA）道菲克叶永兴（Taufiq Yap Yun Hin ）博士认为，华裔穆斯林在这华人农历新年，不宜在家中摆放有着生肖“狗”标志的春节装饰品。

他向Malay Mail指出，狗被视为是不洁的动物，所以应在这文化庆典当中，把它排除在外。

“我们不鼓励（摆放狗儿装饰品），因伊斯兰教义禁止在家中摆放有动物塑像或图片的行为，特别是该些被视为不洁的动物。”

“对我们而言，华人农历新年仅是永义乡文化庆典，而不是宗教节日。”

虽然如此，叶永兴指，华裔穆斯林还是能拜访他人有着动物摆饰品的住家。

“若华裔穆斯林要拜访或出席该些有‘狗’摆设的场所或晚宴，也不是一件错误的行为。”

“我们虽然不会实践相关文化习俗，但同时我们也应该包容和尊重其他种族的信仰和文化。”

他补充，大多数华裔穆斯林在农历新年期间，是不会在家中摆放任何有动物肖像或标志的装饰品。

十二生肖一直都是春节的主角，许多春节装饰品都会以生肖为设计主题，恰逢今年是“戊戌狗年”，然而对穆斯林而言，狗被认为是不洁的动物。

因此，今年农历新年可见部分商场或场所，会减少或以其他相关图案，替代这或令穆斯林心里不舒服的狗只标志。

另外，华裔穆斯林拿督纳兹林（Nazrin Cheong Abdullah）则表示，摆设装饰只是庆祝佳节的其中一个环节，迎接新年最重要的是能与家人有个美好相处时光。

“是否要使用有动物标志的装饰品不是个问题，最重要的是在节日期间，能与家人团聚。”

他也说，除了祈祷部分，华裔穆斯林的新年庆典活动，基本都与华社活动相似。

“庆祝活动是一样的，我们也会扫除、家庭聚会和派红包，我们只是不会进行任何拜神或祈祷仪式。”

至于新年装饰品，纳兹林指，相比有图案或标志的摆设，他一般较喜欢使用有文字，如“福到了”的装饰品。

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