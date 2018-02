因为她挺LGBT?大马封杀何韵诗演唱会

除了同志以外,何韵诗曾经高调支持、参与香港“雨伞运动”,是香港演艺界中少有的民主运动支持者。-图取自网络-(香港、吉隆坡16日讯)香港女歌手何韵诗宣布,取消原定今年4月在大马吉隆坡举行的演唱会,因为其演出工作签证申请失败,并引述大马当局电话通知称是因为她是“LGBT(即男同性恋、女同性恋、双性恋和跨性别者)社群的活跃支持者”。

英国广播公司(BBC)报导,何韵诗在社交媒体面子书公布说,大马当局周二以电话通知其签证申请不获通过。“据接听电话的同事转述,是碍于我在LGBT社群中的角色(Because she is an active supporter of the LGBT community )”。但这项原因在官方正式的书面通知中并无提及。

BBC中文向负责处理外国艺人电影及表演工作签证的大马通讯暨多媒体部查询,该部以主管正在开会为由,拒绝就何韵诗被拒发工作证的原因作出回应。

然而,该部一名不愿具名的工作人员向BBC中文确认,何韵诗签证被拒是因为其LGBT活动人士的身份。

坦承感到失望

收到大马当局的通知后,何韵诗在面子书向大马歌迷致歉,并称对自己因为“坦承面对自己的身份而被拒于门外”感到失望。

“有朋友的反应是:‘在大马,这很正常吧?’”何韵诗写道:“但我会反问,什么才是‘正常’?”

“在这种人人自危中,如果将一切不公都淡化成一种理所当然,这才是更恐怖的自我封闭……人们想把老旧思想换走,期盼走往开明,这已是不争的事实,却被一部一部庞大的机器用硬方法去抵制、压抑。”

“我衷心认为每一个认同平等的人,都应该尽自己能力让文明能再加速脚步,从而感染其他旧思维的地方。”

何韵诗于2012年的香港同志游行中宣布“出柜”,公开其女同性恋者的身份,之后与另一出柜香港歌手黄耀明等人合组“大爱同盟”,积极参与同志平权的倡议活动,成为两岸三地知名的同志平权代表人物。