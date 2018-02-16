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总能抓到马来人思路！Ilham总监：敦马是有影响力的政治大师

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Friday February 16, 2018
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虽然马哈迪已迈入92岁高龄，但希索慕丁认为，他依然有足够影响力，让马来选民转移选票。 -马哈迪面子书-虽然马哈迪已迈入92岁高龄，但希索慕丁认为，他依然有足够影响力，让马来选民转移选票。 -马哈迪面子书-（八打灵再也16日讯）独立民调机构Ilham Centre执行总监希索慕丁峇卡认为，若仅依靠土著团结党的力量，希盟难以在来届大选中胜出，但其主席敦马哈迪却有足够影响力，让部分马来选民转移选票。

他说，大部分马来选民都晓得，由马哈迪创立和引领的土团党是重新包装出“新巫统”形象的政党，只是该党主旨在于推翻政府。

“虽然选民会因此产生疑虑，但他们对于马哈迪的信任已战胜怀疑的氛围；唯一不同的是，土团党还是会受到希盟其他盟党的制衡。”

他接受《M中文网》访问时说，希盟还需要依靠马哈迪，是因为反对党多年来都无法战胜巫统，国阵能夺下以马来选民居多的选区议席，全有赖于巫统的功劳。

他指出，目前城市和半城市选区的议席都在希盟掌握之中，仅剩下反对党之前一直无法攻破的议席——即马来选区议席。

“现在有了马哈迪，情况就有所改变，反对党或许无法说服100%的马来选民支持他们，但只要有5%马来选民转票，就足于让巫统多数议席减少。”

马哈迪明白马来人思维

希索慕丁表示，马哈迪较了解马来选民的心理状态，他总能利用简单且直接的切入点来攻击执政党，如指责国阵政府是强盗或骗子。

“马哈迪是马来人政治大师，他明白马来人的思维，虽然他在任何场合均提出相同观点，但他总是能成功吸引大众的目光和注意。”

“其实马来选民的思想较简单，相比国内发生的舞弊贪污案件，他们只关心哪一个政党能真正解决人民现在所面临的问题，毕竟弊案课题对马来人而言，是过于深入且复杂的。”

希索慕丁表示，当他走访部分马来选区时，马来选民会因马哈迪的一举一动而有所改变。 -M中文网-希索慕丁表示，当他走访部分马来选区时，马来选民会因马哈迪的一举一动而有所改变。 -M中文网-

他认为，这或许也是为何当希盟推举马哈迪和其主席拿督斯里旺阿兹莎，为首相和副首相人选时，马来选民中似乎没有太大的反应。

“他们并不在意首相和副首相人选是谁，他们只在乎谁可以帮助他们解决经济负担、收入不足和油价等问题。”

国阵不能掉以轻心

虽然如此，他也认为，现阶段国阵在堡垒区依然会有强大的支持率，因希盟仍算是全新联盟，无法吸引到更多的支持者。

“可是国阵还是不能因占优势而掉以轻心，因仍有种种变化因素如经济和无法被预测选民等，若国阵仅依据之前的数据，或看轻马来选民能力的话，他们必定会吃亏。”

另外，他表示，国阵对马哈迪的强烈攻势，或可能会为马哈迪带来一些同情票。

他说，部分年轻选民会对国阵政府的相关举动感困惑，因他们只从课本中了解到马哈迪对于国家的贡献，不明白政府为何要对付一个已92岁的老人家。

“该些年轻人并不是有特别了解政治动向的群体，若国阵持续攻击马哈迪，只会弄巧反拙，替马哈迪增加了不少同情选票。”

“同情选票会是国阵要面对的一项挑战，再加上若年轻选民受经济影响之苦，他们最终会因为压力、情绪和印象，而决定他们的支持意向。”

希盟依然能守住雪州政权

针对有关国阵有意夺回雪州政权一事，希索慕丁认为，国阵会成功的机会渺茫。

“除非他们推举出全新脸孔，如在大港补选中让布迪曼上阵一样，至于巫统雪州主席丹斯里诺奥马，以及曾在位数届的领袖都必须让贤。”

“他们（国阵）要夺回城市和半城市选区议席的话，就必须注入新血和新活力，若没有，就无法夺回雪州政权；除非有巨大变动，否则反对党还能在雪州守土。”

至于选区重新划分是否有利于国阵一事，他表示，选区划分主要是为了集中马来选民，让他们支持国阵，但若马哈迪成功影响该些选民，那选民可能会继续投向希盟，无形中替希盟增加更多选票。

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