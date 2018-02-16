暂无马来海啸迹象！Ilham总监：3种马来选民或影响选情

希索慕丁指，目前马来选民当中，有3组无法被预测其意向的选民，或会影响大选选情。 -M中文网-（八打灵再也16日讯）独立民调机构Ilham Centre执行总监希索慕丁峇卡指出，目前还未看见来届大选将出现马来海啸的迹象，但在马来选民当中，有3组无法预测其意向的选民，他们的最终决定或会影响大选选情。

他接受《M中文网》专访时说，其机构在走访部分选区后发现，目前选民里存在3个无法预测的组别，分别是年轻选民、50岁以上的选民，以及选择无声抗议的选民。

他说明，年龄介于21岁至25岁，特别是第一次投票的年轻选民群体，基本上对政治没兴趣，即便他们一部分是巫统或伊斯兰党党员的孩子，他们也有着显著的变化模式。

“他们正随着科技、社交媒体等因素产生变化，在我们看来，马来年轻选民仍有改变意向的空间，在上届大选，有63%马来年轻选民支持国阵，但现在相关支持率有下降的迹象。”

曾参与“烈火莫熄”的马来选民

他续说，第二个无法预测的组别，是第一渠道（Saluran Satu）即超过50岁的选民；他们之前或是国阵的固定选票，但在来届大选时，他们将成为迈入高年龄层的群体。

他解释，上述群体的意向之所以无法被预测，是因为他们曾经历“烈火莫熄”（Reformasi）的年代，并曾于1999年转投反对党。

“他们对于政府有着激进的想法，然而现在多了一个使他们变幻莫测的因素，那就是希盟总裁敦马哈迪的存在。”

“别忘了，当初‘烈火莫熄’运动是为了推翻马哈迪政权，如今马哈迪成为了反对党之首。”

部分无声抗议选民仍效忠马哈迪

至于选择无声抗议的选民，希索慕丁说，早期他们是属于不会带来巨大冲击的群体，然而近期他们却已有所改变。

“当我们前往不同选区，与上述群体秘密会面时发现，这组别已开始有显著的数字，他们之前是难以改变的群体，现在却因为巫统内部政治，而产生变化。”

“他们可以是政党党员，可是并没有选择退党；他们可能感到生气，但却没有强大的依据。”

“马哈迪成了他们之间的关键因素，该些党员......特别是在马哈迪年代入党的巫统党员，会相互讨论政府不断攻击马哈迪的事迹。”

他也说，第三组别的选民可能曾是区部领袖或委员，他们见证了马哈迪所带来的发展、愿景、制定国家和巫统方向的政策，这些都令他们感敬佩，且对马哈迪有着忠仁不二的信任。

他也认为，上述组别或许占数不大，但相信还是可以影响特定选区的选情，带来一定的效应。

投废票运动不见得会成功

另外，网络上近日冒出了“投废票”（#UndiRosak）标签，主要目的是为了鼓吹投票选民，若不满现有的任何政党阵营，就应该投废票。

希索慕丁则表示，投废票运动并没有带来巨大冲击，因这由基层发起的运动，并没有一个可以说服选民参与的强大基础和领袖。

他指出，早期这项运动是在没有规模和宗旨的情况下进行，参与的人士纯粹因不满领袖和政党，故意地破坏选票。

然而，他说，如今投废票运动是有顺序且公开地进行，但由于没有政党基础，所以无法吸引选民支持相关运动。

“目前投废票比率还在受控制的范围内，并没有大幅度攀升的迹象，大部分参与者均是来自城市的选民，仅利用社交媒体进行鼓吹，没有上街示威，加上没有领导，所以这运动成功几率不大。”

“在选民眼里，投废票选民是不负责任的群体，现今选民并不愚蠢，他们都拥有较激进的思想，所以我认为相关运动会面对一定的挑战。”