Kuala Lumpur 27°C, Mostly Cloudy

大马

有意6月后才大选！Ilham总监：纳吉或看扁敦马安华闹分歧

独家专访

Friday February 16, 2018
10:03 AM GMT+8

精采新闻

The Edit: S.Korean director rejects #MeToo chargesThe Edit: S.Korean director rejects #MeToo charges

West Brom knocked out of the FA Cup by SouthamptonWest Brom knocked out of the FA Cup by Southampton

Russia’s Lavrov calls FBI indictments ‘just blabber’Russia’s Lavrov calls FBI indictments ‘just blabber’

The Edit: Hormone changes may increase asthma risk in womenThe Edit: Hormone changes may increase asthma risk in women

广告

更多新闻

Tools

希索慕丁认为，纳吉或已准备好面对马哈迪和安华在大选带来的联合攻势。 -路透社-希索慕丁认为，纳吉或已准备好面对马哈迪和安华在大选带来的联合攻势。 -路透社-（八打灵再也16日讯）独立民调机构Ilham Centre执行总监希索慕丁峇卡（Hisommudin Bakar）认为，若首相有意于6月宣布解散国会举行第14届全国大选，那他应已做好准备“迎接”希盟总裁敦马哈迪和实权领袖拿督斯里安华的联合攻势。

首相拿督斯里纳吉早前曾暗示指，国内穆斯林将于7月前往朝圣前，度过两个“大日子”，一是开斋节，而另一个相信是指大选。

此番言论纷纷令人猜测，纳吉是暗示大选或落在6月15日开斋节后，与7月14日穆斯林朝圣前的日期。

不过，令人备受瞩目的莫过于安华将于6月8日获释，而分析员普遍认为，纳吉会选择在安华获释前举行大选，以避免安华因素影响国阵胜算。

希索慕丁接受《M中文网》专访时指出，若纳吉果真在6月宣布大选，但他或可能认为马哈迪和安华两人不会团结，进而导致希盟分裂。

“若安华是在大选前被释放，那将会出现一个最关键的问题，即谁将成为希盟真正的领袖？届时应是由马哈迪，还是安华引领希盟上阵大选呢？这将产生分歧。”

“但是，若两人可以团结，可以想象一下，那这组合将会带来多大的力量。”

他说，纳吉必定是在有掌握一定数据的情况下，认为可以在安华出狱后进行选举。

“无论如何，一旦安华获释，他还是能协助提高希盟的支持率。”

他指出，纵使有传言指马哈迪和安华不合，但政治是不能加入个人因素，为了人民，两人或许会团结合作。

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram