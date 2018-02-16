有意6月后才大选！Ilham总监：纳吉或看扁敦马安华闹分歧

希索慕丁认为，纳吉或已准备好面对马哈迪和安华在大选带来的联合攻势。 -路透社-（八打灵再也16日讯）独立民调机构Ilham Centre执行总监希索慕丁峇卡（Hisommudin Bakar）认为，若首相有意于6月宣布解散国会举行第14届全国大选，那他应已做好准备“迎接”希盟总裁敦马哈迪和实权领袖拿督斯里安华的联合攻势。

首相拿督斯里纳吉早前曾暗示指，国内穆斯林将于7月前往朝圣前，度过两个“大日子”，一是开斋节，而另一个相信是指大选。

此番言论纷纷令人猜测，纳吉是暗示大选或落在6月15日开斋节后，与7月14日穆斯林朝圣前的日期。

不过，令人备受瞩目的莫过于安华将于6月8日获释，而分析员普遍认为，纳吉会选择在安华获释前举行大选，以避免安华因素影响国阵胜算。

希索慕丁接受《M中文网》专访时指出，若纳吉果真在6月宣布大选，但他或可能认为马哈迪和安华两人不会团结，进而导致希盟分裂。

“若安华是在大选前被释放，那将会出现一个最关键的问题，即谁将成为希盟真正的领袖？届时应是由马哈迪，还是安华引领希盟上阵大选呢？这将产生分歧。”

“但是，若两人可以团结，可以想象一下，那这组合将会带来多大的力量。”

他说，纳吉必定是在有掌握一定数据的情况下，认为可以在安华出狱后进行选举。

“无论如何，一旦安华获释，他还是能协助提高希盟的支持率。”

他指出，纵使有传言指马哈迪和安华不合，但政治是不能加入个人因素，为了人民，两人或许会团结合作。