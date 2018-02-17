只靠敦马一人拉马来票？分析员：希盟变天算盘难打响！

依布拉欣苏菲安说，希望联盟仅对其总裁敦马哈迪寄予厚望，以打响希盟名堂，唯单凭一人力量其实很吃力。-Choo Choy May摄-（八打灵再也17日讯）默迪卡民调中心主任依布拉欣苏菲安说，希望联盟仅对其总裁敦马哈迪寄予厚望，以打响希盟名堂，唯单凭一人力量其实很吃力。

他说，尽管马哈迪备受尊重，出任首相时也为国贡献良多，但如今希盟要单靠马哈迪个人力量，在第14届大选扭转乾坤是很吃力的。

“在没有团队的帮助下，如动员和向民众传达讯息，其实会很困难。”

他说，希盟目前的问题是，没人讨论马来议题，加上土团党又是新政党，资历尚浅。

经济和土著议程都重要

他说，马来选民关心经济议题时，也关注土著议程，两者是相对重要。

“他们要这两个议题，以一个配套呈现。从前，伊党还是反对党（民联）的一分子时，至少能获得马来选民支持，其余议题则交给公正党和行动党去负责。

他说，一些选民知道反对党的领导能力，但人民在投选政党时，不仅仅胥视领导能力问题。

依布拉欣苏菲安接受《M中文网》专访时直言：“人民或要惩罚国阵，但同时又不想失去马来政治权力，所以最后还是不会投选反对党。”

“希盟所面对的问题是，伊党不是团队的一分子，加上所有人寄望马哈迪能吸引马来选民支持，但要建立新动力和新的支持，时间太短了。”

他说，按照选民年龄层和区域分布，马哈迪依然还有影响力，如40岁以下的年轻马来选民，再来就是他在吉打、城市地区、柔佛都有影响力。

“马哈迪因与前副首相丹斯里慕尤丁站在同一阵线，故而在柔佛有影响力。