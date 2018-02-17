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马来人容易没安全感！分析员：敦马拥抱火箭削弱自己民族形象

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Saturday February 17, 2018
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依布拉欣苏菲安说，选民对马哈迪有很好的印象，即看到马哈迪出任首相时，曾对国家做出的贡献，但这些正面印象未必能转换为支持。-M中文网-依布拉欣苏菲安说，选民对马哈迪有很好的印象，即看到马哈迪出任首相时，曾对国家做出的贡献，但这些正面印象未必能转换为支持。-M中文网-（八打灵再也17日讯）默迪卡民调中心主任依布拉欣苏菲安说，所谓的希望联盟总裁敦马哈迪在年轻选民中具备影响力，不仅是指能影响城市的年轻选民，也包括乡村，这就是希盟一直藉着马哈迪的政治魅力去巡回演讲的原因。

“至于一些长辈阶级的选民，他们的投票意向很难改变，多数会把票投给执政党。”

他说，选民对马哈迪有很好的印象，即看到马哈迪出任首相时，曾对国家做出的贡献，但这些正面印象未必能转换为支持。

“原因是，投票也不只是胥视领袖，也要胥视服务，而种族与宗教议题则能让选民更有动力。”

依布拉欣苏菲安接受《M中文网》专访时说，马哈迪也因与行动党站在同一阵线而面对重重挑战，其政敌已走入坊间，向人民叙说马哈迪与行动党的关系。

“这等做法不仅削弱了马哈迪的形象，也导致他失去一些马来选票。

“马来选民虽不会听信花言巧语，但他们容易没安全感。”

草根经济压力大

另外，他说，尽管宏观经济不错，但草根阶级面对经济困难，所以才会投诉生活成本事宜。

“现在有经济压力，我们认为一些选民会支持他们所熟悉的人，不会做出巨大改变。

“再者，反对党不再团结，即你现在可以选希盟，或者伊党。

“从前，当反对党都在同一个阵营，选民就有选择，例如，当马来选民要惩罚巫统，他们就把票投给伊党，他们不一定是在支持民联。”

他说，上述情景让民联选票显得更多。

他说，第14届大选会是一场艰难的选举，因为选票都分散。

“很多人对经济表现、良好施政议题都有怨言，因此投票意向会有点变化，选票会流入伊党和希盟。

“除非希盟能说服选民，为何要投它，而不是伊党或其他政党，这么一来才能提高其票数。”

马来海啸的事，还言之过早

对于第14届大选会否掀起“马来海啸”，依布拉欣苏菲安说，目前还言之过早，但“马来海啸”不是不可能的事。

“我们看到马来选民有不满，只是还不确定希盟会否因此获得他们的支持。

“所谓海啸，意指选民不效忠任何一个政党，他们会根据课题、候选人、政党领导人而决定要把票投给谁。

“忠心的选民就不用说了，他们会死心塌地支持相关政党；也有人会因为不爽一些事情，而抗议投票的。”

他说，游离选民大约是10至15%，但自从马哈迪被委任为希盟总裁后，很多人已定下投票意向。

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