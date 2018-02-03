槟海底隧道计划 魏家祥：州政府借中国公司“过桥”

魏家祥指出，槟州政府是要藉由中国公司过桥，让联营财团走向小圈子化。 -图取自视频-（吉隆坡3日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥指出，对比2013年和2018年槟城海底隧道和三条大道特殊项目公司（SPV）股东列表，显然是槟州政府存心藉由中国铁建和北京城建“过桥”，也合理化SPV从“联营财团”走向“小圈子化”的嫌疑。

他今日发表文告说明，槟州政府招标委员会最初成立联营财团（Consortium Zenith BUCG）时，虽纳入中国铁建为一员，但财团名字以北京城建为主，而不是有着资本最大的中国铁建。

“委员会之后宣布，得标的联营财团拥有45亿4920万令吉缴足资本，而其中40亿令吉资本是来自中国铁建。”

“林冠英还在2013年3和4月的短短两个月内，至少四次提到45亿令吉缴足资本一事；其实上要是财团里面没有中国铁建，那照理它的40亿令吉资本就不可以纳入其中，而45亿令吉根本就无从说起。”

他认为，联营财团以北京城建名字为主是不合情理，且非常吊诡。

另外，他指出，在签订相关合约后，林冠英于2015年4月1日接受英国广播公司（BBC）中文网访问时，指上述项目将在2016年动工，甚至强调是“中国方面投标后中标”。

“这简单来说是‘中国公司’得标，这肯定不会只针对占区区10%股权的北京城建，言下之意也纳入了Zenith Construction和中国铁建的70%联营财团股权，否则‘中国公司得标’之说又何来？”

“2016年9月，北京城建在吉隆坡的一项建筑工程发生工业意外，虽然不幸丧命的受害者家属接受安排，选择不再追究，但林冠英却以不负责任为由决意踢走北京城建，还明言此举不影响海底隧道相关项目，因为北京城建只是其中一家“承包商”，而‘主要承包商’依然是中国铁建。”

魏家祥续说，然而在2018年的特殊项目公司新股东出炉后，就完全不再有中国公司在内。

“联营财团内的组成成员，撇除正在清盘只占0.75%股权的Juteras私人有限公司，也姑且不论神秘又莫名其妙的代理人公司，新加入的前身为服装公司的Vertice有限公司，是Zenith集团的子公司，加上Zenith Construction的股权，Zenith集团显然已是最大股东。

“联营财团也明显变成“小圈子化”，但缴足资本就大不如前，完全不符合槟州政府在海底隧道相关项目的公开招标程序上，所制定的3亿8100令吉缴足资本最低要求。”

“很明显的，2013年到2018年，两家中国公司不过是被槟州政府借做过桥，替联营财团穿金戴银，以便符合当时槟州政府自己制定的缴足资本最低要求门槛，而尘埃落定之后就过桥拆板，把原先涉及中国公司在内的国际化、多元化、专业化且资金雄厚的财团，变成小圈子化、私有化和欠缺专业又资金不达标的财团。”

“除了当初看似欲借此争取大选支持外，是否还有其他动机，期间有没有不当行为，恐怕只有槟州政府自己知道，又或者交由关当局查明真相。”