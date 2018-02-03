口说无凭！魏家祥促林冠英出示槟政府与财团合约

魏家祥（图）挑战林冠英，出示有关槟州政府与组成联营财团的4或5家公司，个别签署的合约。-图截自视频-（吉隆坡3日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥挑战槟州首长林冠英，兑现5年前的诺言，出示有关槟州政府与组成联营财团的4或5家公司，个别签署的合约。

魏家祥也是首相署部长，他今日发表文告时直言：“我之前质疑有关中国铁建单方面签署的‘承诺确认书’没有印花，也因此不具法律效力，结果，林冠英拿出了一份注明是槟州政府和标得海底隧道和三条大道项目的联营财团签署的初步合约，以当中具有印花盖章来反驳我，但那份合约的签署方是槟城州政府和联营财团（SPV），而联营财团里根本没有中国铁建，这合约和承诺确认书分明就是两回事。”

他说，在这情况下，中国铁建单方签署的“承诺确认书”，充其量只是该项工程初步合约的附件，只供参考而已，不能当作该份由槟州政府和组成特殊项目公司的联营财团成员共同签署的合约一部份。

“林冠英又怎能拿一个中国铁建不在联营财团成为股东的合约，告诉大家那份合约有印花，就打算鱼目混珠的指中国铁建单方签署的承诺确认书也同样有印花，然后叫我因为这个风牛马不相及的情况道歉？”

“一份是正式的初步合同，由州政府与联营财团（独漏中国铁建）签署；一份是从联营财团大股东顿时沦为主要承包商（中国铁建）单方面签发的‘承诺确认书’，联营财团与主要承包商的身份和法律责任如何相提并论？”

“既然他要证明与中国铁建之间签署的文件具有法律效力，那就应该光明正大的拿出盖有印花的槟州政府和中国铁建签署的合约，而不是拿出中国铁建不在内的联营财团合约来混淆视听。”

他提醒林冠英，莫忘2013年本身所发布的文章，其中，一封由他本身于2013年3月21日致槟城消协的华巫英三语版本的公开信，表明将会与组成联营财团的4家公司个别签署合约；此外，林冠英同年3月9日的《星洲日报》专栏里发表题为“历史自有定论”的文章里，也说工程需要个别5家公司签署文件，更提到5家公司总缴足资本是45亿令吉，应付63亿令吉的工程绰绰有余。

“但是，从林冠英决意踢走北京城建，再到声称联营财团更换股东是私人交易，令人觉得成员需个别跟州政府签约的联营财团怎会不受法律约束，随时可更换组成财团的公司，如此的草率，不禁叫大家好奇，当年林冠英说的个别签署合约是否存在？”

魏家祥说，无论前后反复的5家或4家公司，有关说辞都是来自于林冠英，竟然他当初夸下海口说槟城州政府会与联营财团，以及个别与其组成成员之间签署合约，那么当中一定有单独跟两家中国公司签署的合约且盖有印花，是时候林冠英需要出示有关个别签署的合约，尤其中国铁建和槟州政府签署的那份，而不是纯粹强调提供支援并确保项目完成的承诺确认书。

“2013年10月6日，有印花的初步合约的签署方是槟城州政府与联营财团，当中并没有中国铁建。”

“换言之，中国铁建承诺确认书，充其量只属于该合约的附件或支持信而已，发出承诺确认书或从联营财团大股东降级为主要承包商，与原先定位为联营财团组成公司是有天渊之别！”

“与其林冠英一再混淆视听，打算政治化整项争议，拿国阵做挡箭牌转移焦点，试图把丑闻扫入地毯底下，倒不如他先好好针对过去反复无常，所引起的前言不对后语疑虑，逐一的举证再正面回应，给过去一段长时间被误导和混淆的人民一个最明确的交代，而不是为了逃脱责任和博同情，继续唬弄人民。”