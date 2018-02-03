泄漏UPSR试题罪成 教师判监25年

教师因泄露小六检定考试题目而被判处监禁25年，惟被告决定上诉。-法新社-（芙蓉3日讯）森美兰州芙蓉一名教师，因泄露小六检定考试（UPSR）试题，昨日被地庭裁定罪名成立，判处监禁25年，惟被告要求上诉，因此法庭批准展缓刑罚。

被告苏巴劳（38岁）是在《1972年机密法令》第8（1）（c）（iii）条文下，以5项泄题罪名被控上庭。

法官裁定，由于被告无法出示没有泄题的证据，在听取控辩双方的陈词后，决定判处其每项罪名监禁5年，即共监禁25年。

法官也指，被告监禁刑期从即日起开始，5项刑罚可同期执行，意味被告只需服刑5年。

被告是被控于2014年9月8日至16日期间，透过其手机藏有应届5项科目，包括泰小数学试卷1、国小数学试卷1、泰米尔文理解题和作文、以及国小科学试卷的考题。

在听闻判决后，被告透过代表律师古拉瑟嘉兰表达要求上诉的意愿，最终法官准允每项控状以3000令吉保释外出，被告也须在每周三前往该区警局报到，直至上诉带上高庭为止。

另据《东方日报》报导，控方万沙哈鲁丁则认为，被告作为教职人员犯下上述罪行，不仅影响公众利益，若轻判，还会影响考试局的公信力。

他说，泄题事件发生后，导致应届考生必须重考，为政府和社会带来许多麻烦。

被告律师古拉瑟嘉兰则指，地庭裁决过于严苛，虽然被告涉嫌拥有考题，但一开始泄漏考题的罪魁祸首至今仍未查获。