满意火箭表现！ROS：有遵守重选中委条件

社团注册局说，行动党于去年11月举行的中委会重选，遵守该局所设定的所有条件。-Miera Zulyana摄-（八打灵再也3日讯）社团注册局表示，经过审查，行动党于2017年11月12日举行的 中央委员会重选 ，遵守该局所设定的所有条件。

社团注册局今日发表文告说，该局同意将重选中委的完整报告，按照行动党党章，交由美国的Grant Thornton公司保管。

“社团注册局会在2月5日（周一），发公函宣布决定。”

行动党是在去年11月12日，在莎阿南重选中委，而行动党所委任的Grant Thornton会计公司，已在去年11月27日将 完整的重选中委报告呈给社团注册局 。

社团注册局是在接到有关行动党在2012年中委选举，和2013年9月29日重选中委的投诉后，决定行动党必须重选多一次。

火箭合法性成疑

2017年7月2日，首相拿督斯里纳吉的新闻秘书拿督斯里东姑沙里夫丁发表文告时，劝请行动党居銮区国会议员刘镇东，应该要更关心行动党的问题。

当时，前者声称，由于行动党中委会不受社团注册局承认；换言之，行动党也不确定能否在来届大选，使用“火箭旗帜”竞选。

2017年7月3日，行动党法律局主任哥宾星驳斥“火箭合法性成疑”说法，并指行动党早在2014年，在法庭解决党注册事宜。

2017年7月7日，社团注册局总监拿督莫哈末拉京发表文告时指出，尽管该局不会吊销行动党的注册，但行动党必须重选中委。

莫哈末拉京说，根据法令和党章，只有合法和受承认的中委才能担任主要党职。

当获悉此事，行动党秘书长林冠英立即在7月8日，在行动党总部召开紧急，商议对策。

苦等官方通知函

行动党领袖也对社团注册局的指示感到惊讶，包括纠结一直未接到社团注册局发出的官方通知函。

行动党终于在7月17日才收到社团注册局，要求该党重选中委会的官方通知函。

社团注册局规定，行动党在来临的重选中委时，必须遵守11项条件，包括必须在重选的14天前，通过各语文的主要报章刊登通告，通知代表有关重选中委的日期。

其实，早在2013年4月17日，即在5月5日举行的第13届大选前3周，社团注册局致函行动党，说明不承认行动党最新的中委会。

尽管如此，社团注册局在4月19日，发出另一封信函，说明允许行动党使用“火箭”旗帜作为竞选标志。

2014年1月22日，行动党秘书长林冠英入禀法庭，为该党申请司法检讨，指在1966年注册法令下，社团注册局无权拒绝承认行动党在2013年9月29日重选的中委会阵容。

后来，社团注册局承认重选的中委会，并表明当初致函纯属劝告，而没法律约束后，行动党便在2014年9月23日撤销入禀。