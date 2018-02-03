英蒂拉前夫音讯全无 林吉祥：总警长若找不到人应辞职！

林吉祥召开记者会，要求警方尽快找出莫哈末立端的下落。 -Marcus Pheong摄-（怡保3日讯）行动党国会领袖林吉祥认为，若全国警察总长丹斯里莫哈末弗兹无法寻获印裔妇女英蒂拉前夫莫哈末立端和幼女布拉莎娜蒂莎下落，那他就应引咎辞职。

他在一项记者会上指出，在现有的警力资源下，他不解为何警方无法追踪到莫哈末立端的位置，让英蒂拉和女儿团聚。

“联邦法院给予了非常明确的裁决，宪法是至上的法律，若他（弗兹）无法维护那至上法律，那就不应担任警察总长一职。”

他促请副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希，亲自关注相关事宜。

“有关当局一直到讨论如何追捕和击倒像‘伊斯兰国’的恐怖份子，但如果他们连一个普通市民都找不到，他们还如何做到这一点呢？”

另外，也出席记者会的英蒂拉形容，目前她已心碎，纵使赢得官司，但一天还未见到布拉莎娜蒂莎，那结果也会变得毫无意义。

“我还处在进退两难的情况，法院判决已过一个星期，但我还未收到警方寻获布拉莎娜蒂莎下落的消息。”

“我不知道为何莫哈末立端要藏起来，法院判决已清楚阐明，他应把布拉莎娜蒂莎交还于我。”

英蒂拉希望警方尽快采取行动，并让布拉莎娜蒂莎回到她身边。

“我想拥抱她（女儿），但我还要等待多久呢？”

联邦法院日前宣判，莫哈末立端单方面为3名孩子改教无效；然而，莫哈末立端和幼女至今仍下落不明。