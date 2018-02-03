不再以会说英语为傲！ 姑里：公务员连信都写不好！

姑里指出，现在有许多公务员无法掌握英语，甚至连简单的书信都写不好。 -Miera Zulyana摄-（莎阿南3日讯）巫统元老东姑拉沙里（昵称姑里）指出，大马的国际水平大幅下滑，已经低至国民不再因为学术表现和语言掌握能力，而成为就业市场的抢手货。

姑里也是前财政部长，他说，令他感震惊的是，至今仍有部分政府公务员，无法写出正确的英文。

“有许多人虽是公务员，但竟然连简单的书信都写不好，我觉得很丢脸，我只能说是教育让我们落后，那是谁在受苦呢？是整个国家。”

姑里接受《自由今日大马》访问时说，在这之前，大马人民是以能说上一口流利英语而闻名，他们甚至还能在国际会议上，负责草拟重要声明。

“我曾参与许多国际会议，虽然不是最标准，但我们都能说英文；他们常邀请我们出席，而不是印尼代表或以说英文为主的菲律宾代表。”

“他们更喜欢我们负责草拟官方和新闻声明，或参与小组或小型会议。大马人民总是首选。”

“但现在没有人需要我们了，因为我们已不会写，甚至都无法看懂已写好的内容。”

他认为，许多邻国已超越了落后的大马。

“因为教育体制的缺陷，已有损我们的形象，我们已追不上他们。”

姑里也表示对国家经济竞争能力感失望，并反驳政府有强大经济基础的论点。

“我们的生产力正在下降，但政府却说生产力正提升，那是不可能的。”

他说，相比过去10年购买力下降的迹象，就足以证明“某部分出问题了”。

“若1令吉已买不到我们在5年或10年前购买的同样物品，那就是有问题了，这只能是与生产力下降有关。”